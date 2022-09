La basura de Gondomar, en el punto de mira

Unos operarios introducen colchones en la trituradora de un camión de la recogida de residuos orgánicos, del tipo de los que elevan los contenedores para volcar su contenido por la parte trasera. Se aprecia cómo el vehículo se los “traga”. Después continúan la actividad con otros contenedores situados a unos metros. No se ve lo que llevan dentro, pero los vacían también hacia el interior del coche. Es lo que se aprecia en varios vídeos grabados por Manifesto Miñor en el punto limpio de Gondomar. Imágenes que, según su portavoz, Antonio Araúxo, demuestran una mezcla inadecuada de desechos por parte de la adjudicataria del servicio. “Unha estafa aos veciños que separan os seus residuos e levan os que teñen que levar ao punto limpo para que logo acaben todos mesturados no camión”, resume.

Son más de una veintena de grabaciones las que guarda el grupo municipal de la oposición, realizadas durante un seguimiento de un año, indica Araúxo. El edil y algunos de sus compañeros de partido siguieron en varias ocasiones a un camión de recogida ordinaria. La dinámica siempre era la misma. “Viña de Gondomar, paraba en Vincios para coller orgánicos e logo recollía os colchóns e os impropios –desechos que se depositan erróneamente en contenedores equivocados– dos colectores alí ao lado e logo marchaba hacia a planta de transferencia de Sogama en Porriño”.

"É unha estafa aos veciños que separan os residuos para que logo acaben mesturados no camión", lamenta Araúxo

La formación nacionalista decidió poner en marcha esta vigilancia “porque non nos fiabamos”. Desde el inicio del proceso de licitación del servicio que se adjudicó hace cuatro años por 744.950 euros anuales a la unión de empresas integrada por las compañías FCC e Ingeser Atlántica, Manifesto ha denunciado en diversas ocasiones el hecho de que sea la misma compañía la que gestione la recogida de residuos orgánicos y la gestión del punto limpo. “Hai unha contradición entre os dous ‘negocios’: o da recollida de residuos sólidos urbanos vive da produción masiva dos mesmos e o punto limpo ten como obxectivo principal reducir, reciclar e reutilizar os residuos que xeramos os cidadáns, evitando o círculo Sogama da incineración”, explica Araúxo.

A Sogama

Pero sus conclusiones apuntan a que “todos os residuos non valorables que os cidadáns levamos pola nosa conta ao punto limpo, aforrándolle importantes custos á empresa e ao Concello, son tratados como lixo ordinario e cargados nos mesmos camións da recollida ordinaria que todos os mércores e cada mes fan unha parada no punto limpo a cargar... É dicir, van para Sogama mentres o Concello paga a factura por unhas toneladas de lixo que terían que estar fóra dese circuito”, lamenta. En este sentido, Araúxo recuerda que, a mayores de los 744.950 euros anuales, el Concello de Gondomar abona el canon de Sogama a la adjudicataria según el volumen de residuos tratados, en torno a 270.000 euros que añadir cada ejercicio al coste del servicio.

Manifesto considera “unha estafa” esta práctica de la concesionaria “que o Concello presuntamente consente”, por eso pondrá sobre la mesa el asunto en el pleno previsto hoy a las 20.00 horas a través de una moción en la que exige al equipo de gobierno que abra una investigación y que tome medidas al respecto.

El gobierno municipal prefiririó no pronunciarse ayer. El alcalde, Paco Ferreira, solo indicó que “non hai nada que explicar” y que “Araúxo non sabe do que fala”. La empresa también declinó realizar valoraciones sobre el tema.