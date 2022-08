Después de que el gobierno local y la Federación de ANPAS convocasen una protesta para el próximo viernes (20.00 horas) contra el recorte de profesorado en la educación pública, el PP de Redondela niega, a través de una nota de prensa, que vaya a haber ninguna reducción y “garantiza que el IES Mendiño mantendrá el número de profesores”.

El PP, en boca de su diputado y portavoz en el Parlamento, Alberto Pazos, “lamenta la politización de la educación por parte de la alcaldesa y del secretario general de su partido en Galicia” (Valentín G. Formoso, que visitó Redondela la semana pasada), y anuncia que “no suscribirá el manifiesto del ANPA sobre el recorte en la calidad de la enseñanza”. Dicho manifiesto sí que ha sido respaldado por los demás grupos del Concello: PSOE, BNG y AER.

Pazos esgrime “los datos de la Consellería de Educación, conocidos por Formoso y los diputados socialistas, de acuerdo con los cuales, no solo se mantiene el número de profesores en el IES Mendiño, si no que aumenta en relación con el total de alumnos del centro”. El portavoz del PP compara los alumnos actuales (413) frente a los de 2019 (423) para concluir que “lo que se produce es la recuperación de la situación anterior a la pandemia, circunstancia que aprovecha el PSOE para denunciar un ‘recorte’ de tres profesores, que no es real”. Asimismo Pazos rechaza el manifiesto municipal porque ve “totalmente inexacto y opuesto a la realidad” que vaya a disminuir la calidad de la enseñanza en el IES.