Salceda de Caselas recupera para este fin de semana el formato tradicional de la Festa dos Callos. Un evento que llega así a su XXVIII edición y que vuelve al municipio de la Louriña “en su máximo esplendor” sin ninguna restricción por la pandemia del COVID-19. El maestro cocinero Alejandro Alonso preparará para el domingo 4 de septiembre 20.000 raciones “antiinflación”, según explicaron desde el Concello, puesto que la Administración local mantiene el precio de las pasadas ediciones a pesar de la subida de precios generalizada en España. Los visitantes podrán disfrutar de raciones a 8 euros, que incluyen vino, pan, plato y taza; o en formato tartera, a 6 euros, como en años anteriores.

Para elaborar las 20.000 raciones, el maestro cocinero, Alejandro Alonso, confirmó que emplearán 1.900 kilos de vientre de vaca; 920 kilos de carne de pata de ternera, 2.200 kilos de garbanzo remojado, 425 kilos de lacón y 350 kilos de chorizo gallego. Junto con el resto de ingredientes, se llegará a los 5.000 kilos de producto que recuperarán el ambiente de la Festa dos Callos en el municipio de Salceda de Caselas.

Motor dinamizador

Se trata de un evento que, según dijo el concejal de Cultura, Alejandro Rodríguez, “supone un motor dinamizador de la economía y del turismo del municipio y en el que recibimos la visita de miles de personas de Salceda y del entorno”. Además, puso en valor “el trabajo y el esfuerzo de los empleados municipales y del voluntariado”.

El encargado de dar el pregón de esta edición de 2022 de las Festas dos Callos es el humorista Pepo Suevos. Será en el día grande, en el que se repartan las 20.000 raciones de callos, el domingo a las 12.00 horas. Más tarde, a las 20.00 horas se subirá al escenario del Auditorio Municipal para ofrecer un show.

Concurso de charangas

Como novedad, este año se celebrará la primera edición del concurso de charangas, organizado junto la Charanga SGHAE y que hará que durante toda la tarde del sábado la música y el ambiente fiestero llenen las calles y la plaza del municipio.

Con todo, Salceda de Caselas no esperará al domingo 4 de septiembre para celebrar su fiesta puesto que la programación de esta nueva edición arranca ya el jueves 1 de septiembre a partir de las 20.00 horas con el espectáculo Rockeamos todas con Pakolas en la Praza do Concello. Dos horas más tarde, es el turno del dúo Souzar que ofrecerá un concierto en el Auditorio Municipal. El viernes, a las 18.00 horas, se celebrará el Festivaliño on the Road 2022 y a las 22:30 horas la XIV edición del Serán dos Callos. Ambos eventos en la Praza do Concello.

Para celiacos

Esta Festa dos Callos de 2022 repite como un evento gastronómico inclusivo por tercer año consecutivo. Y es que en el evento se servirán también callos sin gluten con el objetivo de que “las personas celiacas no dejen de disfrutar del evento”, explican desde la Administración local.

La alcaldesa, Verónica Tourón, espera que “nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar como siempre de una cita gastronómica tan importante para nuestro municipio” puesto que “este fin de semana Salceda volverá ser esa villa acogedora a la que acudirán miles de visitantes.