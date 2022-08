El Consorcio de Augas do Louro, integrado por los concellos de Porriño, Mos, Salceda de Caselas y Tui, garantiza “la autonomía de la red de abastecimiento en caso de alerta por seca”. Se trata de una conclusión a la que llegaron los representantes luego de reunirse en la ETAP de Os Valos, una reunión a la que acudió, también, la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez.

La entidad explica que “a diferencia de otros concellos como el de Vigo, con el embalse de Eiras por debajo del 40%, aquí se podría seguir tratando y distribuyendo agua para hogares e industrias gracias a un sistema de bombeo y potabilización que permitiría garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano”. Señalan que “en la actualidad no está comprometida la disponibilidad de este recurso, pero que de no producirse lluvias continuadas la situación puede complicarse de cara al otoño”. Los alcaldes y las alcaldesas de los municipios apelan a “un consumo responsable del agua por parte de la ciudadanía y también del tejido empresarial” y realizan un llamamiento para reducir, en la medida do lo posible, el riego de jardines, limpieza de calles y vehículos o llenar las piscinas.