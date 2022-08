La festa do Viño do Condado do Tea de Salvaterra de Miño celebró ayer la cata de la procura de los caldos deliciosos del año en el recinto amurallado. En esta edición de 2022, que vuelve a lo grande tras dos años de restricciones por la pandemia de la COVID-19, compitieron vinos de 23 bodegas diferentes. En total, los profesionales del vino probaron 45 caldos de los cuales 25 son Rías Baixas Albariño, 10 Rías Baixas Condado y 10 Rías Baixas Tinto. Además los catadores probaron vinos elaborados “de una forma diferente” como algunos caldos ecológicos de la zona, según explica la organización.

Será hoy a las 11:15 horas cuando, en el salón de plenos del Concello de Salvaterra de Miño, se conozcan los caldos ganadores. También hoy es el día en el que, a partir de las 11:15 horas, se proclame al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y al presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, miembros de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos. Este último es el encargado de leer el pregón a partir de las 12:30 horas. Una hora después, a las 13:30 horas, las charangas Os Jaláticos e Imperiais harán sonar la música.

A medida que se acerca el fin de esta edición de la Festa do Viño do Condado do Tea, a partir de las 19:30 horas, Almudena Laroma y Adrían Pérez tomarán el relevo en la música junto con Amnesia. El broche final llega con la noche gastrónimica. Ya con el sol escondido y con la luz de la noche, los visitantes podrán degustarlos los vinos y los productos típicos de la zona.

En esta edición de 2022, la programación comenzó hace ya una semana en la que destaca, entre otras actividades, “el túnel del vino” en el que se contó con un total de 59 marcas de la subzona del Condado do Tea.

Además, un total de 13 bodegas han protagonizado esta semana una sesión de catas comentadas en la Casa do Viño que han colgado el cartel de completo con una treintena de personas por sesión, tal y como explica la organización.

En este sentido, la alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, pone en valor el evento puesto que “supone no solo un atractivo turístico para el municpio si no que supone un impulso muy importante para el sector de Salvaterra de Miño”.