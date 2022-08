El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, ha propuesto que el pleno municipal apruebe la municipalización del agua de Vilaza tras haberse completado la mayor parte de los requisitos legales para hacerlo posible. La decisión de hacer pública la gestión del servicio del agua ya había sido acordada con la comunidad de usuarios en 2015, pero entonces el gobierno de Fernando Guitián (PP) se saltó el trámite de aprobación plenaria y el proceso fue declarado nulo por el Consello Consultivo de la Xunta, llevando la situación de esta red acuática a un sin sentido: la comunidad de usuarios dejó de existir pero el Concello no puede operar con la misma.

Ferreira afirmó a FARO que convocó a la Junta de Portavoces para proponerles un acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación en la corporación municipal y llevar a pleno de inmediato la municipalización de esta red de aguas.

El alcalde es consciente de que todavía falta un informe “de las instalaciones de la red, tanto visualmente como con calicatas o ensayos de calidad para confirmar el estado de las tuberías, equipos mecánicos y eléctricos en función de los parámetros de diseño, caudales, velocidades, altura de impulsión, pérdidas de carga, abonados y dotaciones, etc.”, pero contar con el mismo “va a demorar meses, dejando al vecindario sin la posibilidad inmediata de obtener nueva altas, poder leer los contadores existentes para el cobro de la tasa, cubrir averías o garantizar la óptima gestión del servicio”.

Así las cosas, el regidor pide a todos los grupos políticos del concello [PP, Ciudadanos, BNG y Manifesto Miñor (MM)], que “tengan altura de miras y apoyen en pleno la municipalización del agua de Vilaza si tanto les preocupa y quieren solucionar el problema; problema que originó el PP cuando municipalizó el servicio por resolución de Alcaldía y que ahora en la oposición no da el apoyo al Gobierno para hacerlo, dando la espalda a los vecinos de Vilaza, a pesar de que la portavoz y futura candidata, Paula Bouzós, estaba en aquel Gobierno, es comunera del agua que no paga y que corre a cuenta de todos los vecinos del municipio”. Afirma también que “el BNG, con tanto interés y que tanto le preocupa de repente la municipalización, lo tiene muy fácil, solo levantar la mano en el próximo pleno y apoyar la municipalización”. Ferreira indica que MM se opone a la municipalización y propone como alternativa hacer una nueva red paralela de titularidad municipal y dejar inutilizada la existente.

El alcalde contaría con el apoyo de Manuel Gómez (Ciudadanos), “que en el 2015, junto con el PSOE, habían dado el apoyo al anterior alcalde del PP para que llevara a pleno la municipalización y no hacerla así por resolución como hizo, por no ser el órgano competente”.

Para el alcalde, el problema del agua dejaría de existir de acordarlo de manera unánime por todas las fuerzas políticas en el próximo pleno, lo que supondría que a continuación se comenzasen a leer contadores, sustituir los averiados (unos 50) y tramitar nuevas tomas al vecindario; “y de no ser así, habrá que esperar mucho tiempo, incluso no poder hacerlo”, aseveró el alcalde.

El regidor se pregunta “dónde está el problema de que los 17 concejales” que forman la corporación, “conocedores de la situación del agua de Vilaza, originado por la disolución de la directiva de comuneros y por la municipalización por órgano incompetente en el 2015”, ahora se junten y acuerden “entre todos su municipalización por el bien general de los vecinos, sabiendo que el agua es un bien escaso y un derecho”. “¿Dónde está la responsabilidad de los representantes del pueblo ante cuestiones de esta índole y por qué prefieren asentarse en la crítica destructiva hacia este gobierno y no piensan en el bien común? El BNG recoge firmas para municipalizar pero no vota a favor. MM no vota a favor y pide hacer una red nueva. Y el PP, que fue el que generó el problema cuando gobernaba, ahora tampoco apoya la municipalización y pide la comparecencia del alcalde para que explique una situación que generaron ellos”, dice el regidor. “Quien debería comparecer es Paula Bouzós, que era del Gobierno en aquel momento cuando hicieron las cosas mal, y por supuesto debería apoyar ahora la solución a un problema que ellos originaron”, concluyó el alcalde.