“Los premios ‘Deliciosos’ lograron prestigio y son una referencia”

La fiesta del Vino del Condado, con la 62 edición que se celebra este año, se recupera tras la pandemia con varios días de actividades y eventos lúdicos culturales. El evento está dirigido por la alcaldesa, Marta Valcárcel, que supervisa todos los detalles.

– ¿Qué destacaría de la fiesta de este año?

– Lo primero es que podemos volver a reunirnos sin problema alguno tras la pandemia, y eso es para destacar y después que la fiesta no se queda en los tres días del fin de semana sino que incluye actos desde el pasado lunes.

– ¿Es más popular o más profesional la fiesta ahora?

– La fiesta es muy popular, especialmente el domingo con una gran cantidad de asistentes, pero es importante a nivel profesional y significativa como referente de la cultura del vino. Las catas dirigidas son para público en general pero generalmente vienen personas del sector hostelero, el conocimiento de los vinos de la subzona es mayor gracias a la exposición en la fiesta y cuando hablamos de cultura del vino, hablamos de la aportación de nuestra fiesta a un mayor conocimiento de las características de nuestros vinos. También quiero hacer referencia a los premios, los Deliciosos hoy son tenidos muy en cuenta a la hora del consumo, ya tienen prestigio.

– ¿Siguen ustedes potenciando las “noites gastronómicas”?

– En 2019 decidimos llevar este apartado de la fiesta al lado de la muralla principal y no en la plaza do Castelo como antes, porque había más espacio, y eso hizo que muchas más personas pudieran disfrutar de las “noites gastronómicas” y del maridaje del vino con los productos de la tierra y el mar. Este año vuelve estar en el mismo sitio, para dar más comodidad a las personas asistentes estos tres días.

– El presidente de la ONCE pregonero, ¿por qué?

– Nuestra fiesta es integradora, es una fiesta que rompe barreras, y de ahí que hubiésemos elegido al presidente de la Once para leer el pregón, detrás hay toda una declaración de intenciones y un objetivo, hacer una fiesta sin barreras. Además la promoción de la fiesta que se hace con el lanzamiento del cupón de este sábado es muy importante y estamos muy agradecidos.

– ¿Es cierto que usted dirige y decide todo en la fiesta?

– Tengo la suerte de tener un gran equipo y aprovecho esta oportunidad para agradecer el trabajo de todo el Ayuntamiento en esto y en especial a Perfecto González, que lleva muchos años como principal colaborador. Dicho esto, quiero decir que superviso todos los detalles porque me gusta que todo salga bien y es mi obligación como alcaldesa. Con todo decirle que las decisiones importantes las tomó con mi equipo de gobierno.

– Es usted la primera alcaldesa mujer en Salvaterra. ¿Como lo lleva en ese sentido?

– Yo creo que bien. Afortunadamente la mayoría de las personas aceptan perfectamente que una mujer sea alcaldesa, que tenga criterio y que no se deje manejar; creo que las mujeres cada vez pintamos más en política y no somos floreros como se pretendía antes. Es una gran oportunidad la que me han dado las vecinos y vecinos de Salvaterra y tengo que saber valorarla.

– ¿Algo más que añadir?

– Invitar a todas y a todos para que disfruten de nuestras fiestas y de nuestros grandes vinos, y que disfruten de Salvaterra en su conjunto, de las termas, del Parque... Y por supuesto del Museo de la Ciencia y el Vino que es un gran aliciente para Salvaterra cualquier día del año.