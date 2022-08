“Se os atrasos na instalación da fibra foron inaceptables, é denunciable que esa instalación non chegue a todos os domicilios que o demanden, en moitos casos simplemente porque Movistar non completou a instalación do cableado ou porque as caixas de distribución non están dadas de alta”, lamenta la portavoz municipal del BNG de Gondomar, que reclamará al gobierno municipal en el próximo pleno que defienda a los vecinos “discriminados” y con oscilaciones y cortes en el servicio.