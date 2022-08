La piscina de A Ramallosa baja el agua a 25º y desata una oleada de reclamaciones

“Así no se puede nadar. El agua está fría y es malo para las articulaciones, la artrosis.. . Luego te duele todo.” La piscina pública de A Ramallosa ha bajado la temperatura del agua a 25 grados y la oleada de reclamaciones no se ha hecho esperar. Son docenas las quejas recibidas por escrito y ayer mismo un grupo de dieciséis alumnas de los cursos de salud y bienestar que se imparten en el centro presentó las suyas en la oficina de la Mancomunidade do Val Miñor, titular de la instalación deportiva que da servicio a los tres municipios de la comarca. Exigen que la concesionaria, la empresa Serviocio, recupere los 28 grados con los que han realizado sus ejercicios durante años hasta hace tres meses. Al organismo comarcal le reclaman que tome medidas.

"Hay niños que vienen con el neopreno para no congelarse", aseguran Fue en mayo cuando empezaron a notar el agua más fría. “Ya nos quejamos entonces y parece que hicieron caso, pero ahora vuelven. Llevamos días y así no se puede hacer ejercicio”, explica el grupo. “Yo normalmente nado dos horas y ahora no aguanto más de veinte minutos”, comenta otra mujer que acude por prescripción médica tres veces por semana de forma individual. “Hay niños que ya vienen con el neopreno porque se congelan. En invierno va a ser imposible”, añade. Hay usuarios que hablan ya de darse de baja y así lo temen también los trabajadores del centro deportivo. “De seguir con esta temperatura en el agua, con reducción de servicios en sauna, actividades, largas horas sin monitor en gimnasio..., y sin una implicación real en busca de una solución, la situación deficitaria que dice tener Serviocio en este centro se verá agravada ante la salida masiva de usuarios, lo que propiciará el cierre definitivo de una instalación que ha dado un muy buen servicio a los vecinos del Miñor durante más de veinte años”. El personal denuncia la “poca o casi nula implicación” de la Mancomunidade do Val Miñor con la instalación, ya que “siguen sin ejecutarse” las obras anunciadas hace más de un año. Además de quejarse por escrito, los usuarios han mantenido encuentros con el presidente del organismo supramunicipal, Juan González, alcalde de Nigrán, e incluso han trasladado sus reivindicaciones al de Gondomar, Paco Ferreira. En respuesta a sus demandas, la Mancomunidade ha remitido una carta a Serviocio en la que reitera “a obriga da empresa de manter a temperatura da auga nos límites establecidos. El escrito, firmado por González, advierte a la empresa de que “de non solventarse o problema de xeito inmediato e duradeiro a Mancomunidade verase na obriga de ter que tomar outro tipo de medidas”. La adjudicataria del servicio rechazó pronunciarse ayer sobre el asunto.