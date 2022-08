También se incorporan a lista de nuevos cofrades, María Isabel López Araujo, amante del vino y administrativa de Bodegas La Val; Leopoldo Celard Correa, propietario de la taberna Eligio, de Vigo, y Víctor Otero Rodríguez, copropietario del restaurante A Xanela Gastronómica de Ponteareas.

Durante el acto de este año, que se celebrará el domingo, a las 11.00 horas, en el Concello de Salvaterra, tendrá lugar un brindis por el escritor Domingo Villar, cofrade fallecido este año, que en su día fue pregonero y que creció al lado de las cubas de la bodega Pazo San Mauro, cuando era propiedad de su familia.

La Cofradía do Viño Condado do Tea e Espumosos cumple este año su vigésimo sexto aniversario y, según su presidente, “comenzó casi de broma y ahora tiene ya cierto prestigio”.

Alén, que es una de las personas más apreciadas en el mundo del vino gallego, considera que la gran calidad del vino de Condado do Tea “pone fácil” su defensa a los cofrades, ya que, precisamente, “la defensa del vino” es la misión más importante de este selecto grupo.

En la actualidad, la hermandad está formada por 115 cofrades y ha supuesto un nuevo empuje para la fiesta, ya que al Gran Capítulo, que se celebra el domingo, asisten como invitadas representaciones de más de veinte cofradías de toda España, “lo que demuestra que la gente viene encantada a nuestro Gran Capítulo y a degustar nuestros vinos”, dice.

La Cofradía solo realiza dos actos al año –último domingo de agosto y primer fin de semana de diciembre en la fiesta de los espumosos– en los que los distintos componentes deben acudir ataviados con mandil de bodeguero, prenda obligatoria y que la propia entidad regala a las personas que se incorporan para hacer la promesa de defender a los vinos del Condado.

Antonio Alén hace hincapié en la participación de prescriptores, como este año el propietario de Eligio, que es una referencia histórica en Vigo, o la de una las almas de A Xanela “porque ellos desde sus restaurantes son los que pueden hacer una gran defensa”. “Intentamos que cada año se incorpore gente que de alguna manera esté implicada directa o indirectamente en el mundo del vino”, explica.

El túnel del vino abre un fin de semana intenso

Hoy jueves se abre a las 18.00 horas el túnel del vino en la Festa do Viño do Condado do Tea, dando lugar a un fin de semana intenso en Salvaterra de Miño. Después del éxito del año pasado, el Concello mantiene el Túnel do Viño, que estará activo hoy jueves, mañana viernes y sábado, con una duración de 3 horas cada sesión. En ella, los participantes podrán disfrutar de todos los vinos presentes en la fiesta. Para participar es necesario inscribirse y el precio de la experiencia por persona será de 15 euros. La fiesta del vino del Condado se celebrará como todos los años el último fin de semana de agosto, aunque en esta sexagésimo tercera edición, los amantes del vino ya disfrutan de actos desde una semana antes, participando en las catas comentadas.