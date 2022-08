Salvaterra inicia su Semana Grande con la cata comentada de varios vinos

Tres expertos catadores dieron a conocer los vinos de tres de las bodegas participantes en el evento: Abadía de Tortoreos, Eidosela y Pazo das Barreiras.

A estas tres catas dirigidas asistieron unas 80 personas, interesadas en los vinos Rías Baixas de la subzona del Condado y que realizaron inscripciones previas. Este tipo de catas continuarán hasta el viernes.

La alcaldesa de Salvaterra inauguró esta parte de la fiesta, destacando el interés del Concello en que la fiesta del vino dure toda una semana, como se ha hecho este año, realizando algunos cambios en la programación.

Dentro de estos cambios, destaca la apertura del túnel del vino, el jueves a las 18 horas.

Este año las personas asistentes disfrutan con las “Noites gastronómicas”, viernes, sábado y domingo, día este que será “día grande” fecha en la que se dan a conocer los Viños Deliciosos del año y se realiza el nombramiento de cofrades, embajadores efectivos responsables de defender y difundir las virtudes de estos vinos.

Cupón de la ONCE

Por otra parte, ayer fue presentado, el cupón de la ONCE del sábado, dedicado a la Festa do Viño do Condado do Tea. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta fiesta pontevedresa, la segunda más antigua de Galicia en materia de vinos.

El director de la ONCE en Vigo, Roberto Gaspar Conde, la alcaldesa y el presidente de la Cofradía del Vino del Condado del Tea y Espumosos, Antonio Alén, presentaron la estampa, en la sede del Museo da Ciencia do Viño de este Concello.

La Festa do Viño do Condado do Tea tiene sus orígenes en el año 1959. Es una cita importante para los amantes de la gastronomía gallega y de su cultura. Se celebra en la Fortaleza medieval de Salvaterra do Miño, conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural.

En el año 2016, la Festa do Viño do Condado do Tea fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

“A lo largo de los días de la fiesta, el visitante puede disfrutar de los mejores caldos de la Subzona del Condado do Tea de la Denominación de Origen Rías Baixas, y de los productos gastronómicos de Galicia”, destacan en una nota de prensa desde la ONCE.