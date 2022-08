La céntrica calle que amenaza con hundirse en Gondomar

Aunque no se note en superficie y por allí pasen incluso vehículos pesados cada día, la intersección entre la Rúa Emigrante y la Avenida do Conde de Gondomar amenaza con hundirse. Así lo asegura el alcalde, Paco Ferreira, en relación al proyecto que tratará de solventar la inestabilidad de la céntrica calle y mejorar su aspecto, prolongando la humanización de la Praza da Paradela unos veinte metros.

El Concello acaba de sacar a concurso la “Humanización cruce Avenida do Conde de Gondomar con Rúa Emigrante” para dar continuidad a la estética del entorno del consistorio, con adoquines modelo Gondomar en las aceras, mobiliario urbano y ornamentación vegetal, aunque este tramo no quedará peatonalizado y mantendrá la calzada de asfalto.

El deteriorado saneamiento pierde aguas fecales que erosionan el subsuelo, explica el alcalde

El contrato se oferta por un precio de salida de 56.517 euros que se financiará con cargo a una subvención de la Diputación Provincial. Embellecer el centro urbano para convertirlo en un espacio más amable para los vecinos es una de las prioridades del gobierno municipal, aunque en este caso, recalca Ferreira, lo importante es “o que vai por debaixo”.

Y es que se trata de una intersección cuyo subsuelo está “oco”, según demuestran las cámaras de la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua y saneamiento, cuyas grabaciones “mostran que está totalmente aplastada”, explica Ferreira. “As tuberías son moi antigas, de fibrocemento e nunca se tocaron, polo que perden augas fecais e iso vai erosionando e deixando a carretera oca por debaixo”, explica.

El tramo mantendrá la circulación de vehículos

Sobre el asfalto no hay signos de hundimiento por el momento y alcalde apunta que en principio no existe riesgo para los viandantes y conductores, pero “iso non quere dicir que nalgún momento non vaia ceder. Se levantamos a tapa da alcantarilla xa se aprecia a simple vista que está no aire, por iso temos que reparalo canto antes”, aclara.

Aprovechando la intervención que sustituirá el entronque de colectores bajo el cruce de calles, “darémoslle continuidade á humanización da Paradela para homoxeneizar a imaxe da vila”, indica.

Las empresas interesadas en llevar a cabo el proyecto tienen hasta el día 13 de septiembre para presentar sus ofertas. La ganadora dispondrá de un mes de plazo para ejecutar los trabajos que afectarán a un tramo “duns vinte metros” calle abajo. De manera que el alcalde espera contratar la obra en otoño y que esté finalizada antes de terminar el año.