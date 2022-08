“Hola, mi nombre es Draco. He pegado carteles por Salceda porque necesito vuestra ayuda… mis dueños ya no saben qué hacer y he decidido echarles una mano”. Así comienza la llamada de auxilio de Draco, un perro de tamaño medio, que busca un lugar donde vivir. “Ni se nos pasa por la cabeza abandonarlo”, dice su dueña, Beatriz Dacosta, que lleva tres meses intentando encontrar una pequeña finca de alquiler en Salceda para mantener a Draco, que, luego de 5 años, se ha convertido en un miembro más de la familia.

“El perro lleva con nosotros desde que tenía dos meses”, cuenta Beatriz, que cuando adoptó a Draco vivía en casa de su madre. Luego se tuvo que mudar a un piso de Salceda y fue entonces cuando empezaron los problemas porque “Draco ladra, como cualquier perro, y los vecinos se quejaban”. Para evitar conflictos Beatriz buscó una casa en Salvaterra, pero luego tuvo que regresar a Salceda con Draco y sus otras dos mascotas, una perra pequeña y un gato, con los que Draco seguía sin adaptarse en un piso. “Entonces un señor me alquiló una finca para tener ahí el perro, pero a los dos años la vendió y tuvimos que sacarlo”, explica la dueña del can.

“Ni se nos pasa por la cabeza abandonarlo”, dice su dueña, Beatriz Dacosta

En ese momento su familia inició una búsqueda intensiva para hallar una solución. “Mi hija llamó a varias protectoras, pero no podían acogerlo porque están supersaturadas”, explica Beatriz, cuya intención nunca fue abandonar al can, sino que tuviera un lugar donde vivir mientras no encontraban una finca en alquiler donde poder ubicarlo. Ante esto, Draco está ahora en una residencia canina, que le cuesta a Beatriz 63 euros a la semana; “un dinero que no me puedo permitir”, lamenta.

Por todo ello, hacen un llamamiento desesperado por si alguien en Salceda puede alquilarles una pequeña finca donde instalar a Draco. De no encontrar nada, la familia se plantea, “aunque con mucha tristeza” dar en adopción al perro. “Ya me comentaron mis dueños que si alguien me adopta se hará un seguimiento para ver que yo esté bien”, cuenta el can en un ingenioso cartel difundido por su familia a través de las redes sociales.

“Es un perro muy bueno, solo que inseguro, por eso no se lleva bien con otros perros machos y con los gatos”, apunta Beatriz, cuyo número de teléfono es el 642124662, por si alguien se quiere poner en contacto con ella para ofrecerle una solución residencial para Draco.