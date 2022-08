Baiona tiene agua para 2 meses

Los datos oficiales de Augas de Galicia lo situaban el lunes al 55,57% pero la caída de la reserva del embalse de Baíña se nota cada día, concretamente un 5% a la semana, según las cifras que maneja el gobierno municipal. A poco más de la mitad de su capacidad ya, la presa que surte a Baiona dispone de agua para dos meses “o dos meses y medio”. “Depende mucho del turismo que recibamos y de otras variables, pero los cálculos nos dicen que en este momento podemos garantizar el suministro hasta finales de octubre, principios de noviembre”, aseguraba ayer el alcalde, Carlos Gómez Prado.

El regidor baionés califica la situación de “preocupante”, aunque no tan dramática como lo hacía su homólogo en Vigo el miércoles. Abel Caballero situaba a los municipios de Nigrán y Baiona “a punto de quedarse sin agua” y se ofrecía incluso de a acudir “a su rescate” durante una comparecencia sobre las restricciones municipales por la sequía prolongada.

El Concello regará y baldeará con agua de los ríos en cisternas desde este lunes

De momento no han hablado entre ellos de una posible conexión de la red baionesa con el embalse de Zamáns para recibir el agua a través de Nigrán, como ha ocurrido ya en alguna ocasión, porque “en todo caso”, afirma Gómez Prado, “es la Xunta la que tiene las competencias” en la materia. “Habrá que hablar con Vigo pero yo no me voy a saltar a Augas de Galicia porque esto no puede ser una lucha PSOE-PP, sino una toma de decisiones de consenso por un servicio básico”. Eso sí, al organismo autonómico le reclama “soluciones de futuro”. “El cambio climático avanza y no puede descartarse que en el Val Miñor tengamos problemas de abastecimiento”, dijo, dado el carácter turístico de la comarca, elevado consumo y reservas de pequeño tamaño. . “Habrá que crear nuevas infraestructuras, buscar captaciones o lo que técnicamente se considere, pero hay que ponerse a trabajar en ello ya”, insistió.

Como medidas inmediatas para ahorrar agua, el Ayuntamiento baionés había reducido de dos a uno los riegos automáticos diarios de las zonas verdes y minimizado los baldeos, además de solicitar colaboración ciudadana en el consumo responsable a través de un bando. A partir del lunes, los servicios municipales dejarán de utilizar agua de la red pública para regar y limpiar las calles y echarán mano de cisternas que se llenarán en los ríos, adelantó el alcalde, que espera “no tener que tomar medidas más drásticas”.

Nigrán prohíbe regar y llenar piscinas

Nigrán también contempla un escenario de alerta con el embalse de Zamáns al 53,51% ayer y bajando un 0,5% cada día, según informaron ayer fuentes municipales. La reserva, al mismo nivel que octubre del año pasado, durará más tiempo que en Baiona porque el tamaño del pantano es mayor, pero el gobierno local apunta a que “habrá problemas” si en septiembre tampoco llueve.

Para incidir en el ahorro, el alcalde, Juan González, hizo público ayer un bando en el que se prohíbe utilizar el agua de la red municipal para regar huertos y jardines, baldear, llenar piscinas y lavar coches o fachadas, así como otros usos lúdicos. “Se entre todos aforramos auga chegaremos mellor a setembro e outubro, cando é máis habitual que chova, en cambio, se ignoramos a situación podemos chegar a ter que tomar máis medidas”, advirtió el regidor.