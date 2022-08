Cristian de Samil volverá mañana a ejercer de maestro de ceremonias en la IX Gala Drag de Redondela, uno de los actos centrales de un Entroido de Verán que arrancará por la tarde con actividades familiares a lo largo de la villa y luego despegará en el campo da feira, con DJs y conciertos de los grupos De Vacas y Heredeiros da Crus. El concurso que presentará Cristian a partir de las 21.30 horas contará además con actuación de la artista redondelana Carolina Smith.

–¿Cómo se desarrolla esta gala?

–Vamos a elegir a la mejor drag de entre media docena de participantes, seis “queen” y por primera vez un “king”, todos de Galicia. Primero salgo calentando motores y al público y después desaparezco y reaparezco con diferentes vestuarios. Presento la fantasía que lleva cada concursante, la música y la historia que transmiten, bien sea solos o con bailarines. El jurado estará sobre el escenario.

–¿Qué valora el jurado?

–Todo: el maquillaje, el vestuario, la puesta en escena, el montaje musical, la coreografía... Todo el look.

–Usted se define como transformista, ¿es lo mismo un drag?

– Para mí el drag es más de las nuevas generaciones, una forma más divertida, pero no menos seria de hacer transformismo. Yo soy de la antigua escuela, hago monólogos y personajes: Lola Flores, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Madonna o Lady Gaga. La drag es distinta, pero están muy bien, a nivel de maquillaje y de imagen están muy actualizadas.

–La Gala Drag es un espectáculo para todos los públicos.

– Es un carnaval y va gente de 1 a 100 años. Yo, que soy el RuPaul de Galicia, cuando salgo al escenario ya tengo en cuenta que puede haber 9.000 personas. A veces suavizo algo, pero tampoco me corto mucho porque ‘conas’ y ‘carallos’ hay en todas partes. No importa que lo escuche un niño, lo que importa es cómo se dice, en qué contexto. Este es un espectáculo único en Galicia y va gente con sus hijos, eso mola mucho.

–¿Qué consejos le daría a los concursantes?

–Aparte de divertirse muchísimo les digo que aprovechen la oportunidad. El premio está muy bien (se reparten 1.800 euros) pero además supone un escaparate, es una gala con solera. Es el pistoletazo de salida al Entroido de Verán, además de la animación en las calles. Y mucha gente que sale de estas galas ha funcionado muy bien después.

Una campaña municipal llama a disfrutar la fiesta “con respeto”

Las ansias por celebrar el Entroido de Verán después de tres años no deben empañar el buen ambiente de la fiesta. Por ello el Concello de Redondela impulsa por primera vez en las 23 ediciones del carnaval una campaña de concienciación para “disfrutarlo con respeto”. “Non che pedimos que limpes, só que non ensucies”; “Se parte da solución, non da contaminación”; “A diversión non está na túa copa, está en ti”; son algunos de los lemas que se distribuirán por la villa con el fin de incentivar una celebración limpia y segura. En este sentido, la Concellería de Medio Ambiente instalará más de 40 nuevos contenedores de residuos, así como 14 puntos con baños públicos (tres adaptados) “con especial incidencia en los lugares donde se va a registrar una mayor afluencia de público”. En la antigua caseta de turismo de la Alameda habrá un punto de información específico sobre seguridad y medio ambiente. “Se te atopas mal achégate ao hospital de campaña” o “No entroido utiliza transporte público” son otras recomendaciones.