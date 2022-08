Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre protagonizarán este sábado a las 22.00 el festival Chandefolk, que recuperan Concello de Nigrán, asociación de vecinos, comisión de fiestas y comunidad de montes de Chandebrito en el merendero de Chans do Rapadouro.

El evento retoma el formato prepandemia con la ya tradicional observación de las perseidas la noche anterior, mañana viernes, a partir de las 22.00 en el campo de fútbol. No será necesario inscribirse previamente, los interesados deben presentarse allí para desplazarse a un lugar sin contaminación lumínica.