Una docena de bodegas ofrecen catas comentadas como preludio de la Festa do Viño do Condado

Salvaterra de Miño inicia la cuenta atrás para una de sus fiestas más esperadas, la Festa do Viño do Condado do Tea, dedicada a ensalzar los caldos de la subzona del Condado de la Denominación de Origen Rías Baixas. El evento se celebrará como todos los años el último fin de semana de agosto, aunque en esta sexagésimo tercera edición, los amantes del vino podrán disfrutar de la fiesta desde una semana antes, participando en las catas comentadas que imparten una docena de bodegas de la zona: Abadía de Tortoreos, Eidosela, Pazo de Barreiras, Marqués de Vizhoja, Viña Nora, Señorío de Rubiós, Pazo Pegullal, Pazos de Lusco, La Val, San Mauro, As Laxas, Fillaboa y Adegas Galegas.

Estas catas comentadas tendrán lugar en la Casa do Viño, en el interior del recinto amurallado, y estarán dirigidas por las bodegas participantes. Comenzarán el próximo lunes y, durante toda la semana, se celebrarán dichas catas en horario de 19, 20 y 21 horas. Las plazas son limitadas, por lo que los interesados pueden inscribirse en museocienciavino@concellodesalvaterra.org. Asimismo, luego del éxito del año pasado, el Concello mantiene el Túnel do Viño, que se desarrollará jueves, viernes y sábado, y tendrá una duración de 3 horas la sesión. En ella, los participantes podrán disfrutar de todos los caldos presentes en la fiesta. También será necesario inscribirse en el mismo correo electrónico y el precio de la experiencia por persona será de 15 euros. Noches gastronómicas La inauguración de la fiesta será el viernes, día 26, a las 20 horas. Además de una amplia variedad de vinos de la subzona del Condado, los asistentes también podrán degustar productos de la tierra y del mar en las Noches gastronómicas. En esta jornada inaugural, actuará la Banda de Gaitas Pontenova, la Charanga Noroeste, el grupo Voces do Arrieiro, La Quinkillada y Os Vacalouras. El sábado, 27 de agosto, se celebrará la Cata á Procura dos Viños Deliciosos do Ano, un certamen que agranda su reputación en cada edición y cuyo veredicto se dará a conocer en la mañana del domingo. La apertura de los puestos de vino y comida este día será a las 11 horas y actuarán las charangas O.T., Noroeste, Alambique, así como Xisco Feijóo y Lucía Pérez en concierto. Por último, el domingo, tendrá lugar el tradicional desfile de Cofradías y autoridades hasta el recinto amurallado con el posterior nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos y la declaración de los “Viños Deliciosos do Ano”. Luego, será la lectura del pregón, que este año recaerá en la figura de Manuel Carballeda Piñeiro, presidente del Grupo Social ONCE. A lo largo de la jornada actuarán las charangas Os Jalácticos e Imperiais, y los grupos Almudena Lamora y Adrián Pérez y Amnesia.