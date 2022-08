En el actual contexto de sequía prolongada debido a las altas temperaturas y las escasas lluvias que se están registrando este verano, el Concello de Oia encargó una analítica de la calidad de las aguas de treinta fuentes del municipio, de las cuales únicamente ocho resultaron aptas para el consumo por cumplir todos los parámetros analizados con la legislación. Las pruebas, realizadas por un laboratorio acreditado a finales del pasado mes de julio, certificaron que las fuentes con agua potable son las de San Cosme, Calvario, Laxes Darriba, Cabreira, Campo, Bonaval, Xiguente y Refoxos.

En los próximos días, el Concello revisará los carteles de cada una de las fuentes y actualizará las señalizaciones con las calificaciones de “agua no potable” o “agua sin garantía sanitaria” que corresponda en cada caso. Las fuentes potables llevarán el distintivo de “agua sin garantía sanitaria” por no poder garantizar permanentemente su calidad al no estar cloradas. La información sobre la calidad del agua de las fuentes también se colocará, en los próximos días, en los tableros informativos de las parroquias.

Finalmente, se aconseja extremar las precauciones y tener en cuenta los consejos de expertos en toxicología, que recomiendan no beber de las fuentes ya que la sequía también repercute en la calidad del agua de los manantiales, aumentando el riesgo de contaminación.

Algunos de los parámetros que se utilizan a la hora de calificar si una fuente es apta o no son la presencia, por encima de los niveles establecidos, de bacterias como la E.Coli, un tipo de coliforme cuyo origen está en las heces de animales de sangre caliente. La presencia de E.Coli indica que el agua ha sido expuesta a heces y existe riesgo para la salud humana.