El alcalde de Crecente, Julio César García-Luengo Pérez, considera que la Folla de Prata del albariño recibida del Cabildo de Cabaleiros do Albariño de Cambados, es un reconocimiento a la localidad que dirige por ser una de las grandes productoras del albariño Rías Baixas pero también por sus gestiones por llevar a la localidad “Viñedos Deiva”, la primera bodega de “Vega Sicilia” en Galicia. “Además me hizo mucha ilusión que me hiciesen la entrega el presidente y el anterior presidente de la Xunta”, dijo. García-Luengo afirma que Crecente esta en un periodo de expansión del albariño.