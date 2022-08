La programación estival del Concello de Nigrán propone para mañana sábado una noche de teatro al aire libre con la compañía local Teatro do Ar. Los jóvenes actores de Panxón pondrán en escena su última obra, titulada “Porcos do país” y recomendada para mayores de 8 años, que presenta a un cura de aldea que sueña con ser inmortal y regentar un albergue de peregrinos. “Unha comedia absurda con personaxes que co seu sufrimento nos fan rir e escoller bando”, según explican desde la propia compañía teatral.