Lo suyo es el directo, “sin ninguna duda”, pero también ha triunfado en el estudio con bombazos como “No time”, la canción que despidió para siempre la serie española más vista de todos los tiempos, “La Casa de Papel”. Aquellos últimos minutos a los que puso banda sonora dieron la vuelta al mundo y le ayudaron a darse a conocer, pero ahora Joaquín Polvorinos, vocalista y guitarra de Pol 3.14 ha pasado página. Se centra en los conciertos que han llenado la agenda de la banda y el de hoy tendrá lugar en el Pazo de Urzaiz de Nigrán a las 21.00.

–¿Cómo va el primer verano de vuelta a la normalidad?

–Frenética, estoy encantado. Después de un tiempo muy duro, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Muchísimos conciertos...

¿Cómo afrontado la pandemia un músico?

–Ha sido muy duro. A parte de la tragedia para tanta gente que falleció, en lo personal y profesional llegué a preguntarme: ¿volveré a trabajar alguna vez más en la vida?

–Y llegó “La Casa de Papel”.

–Fue una gran oportunidad, nos dieron bola, nos llamaron muchísimos medios, pero es un tema en inglés y yo compongo y canto en castellano. Ha sido bonito estar en una serie con ese fenómeno marketiniano, pero no me gusta agarrarme a cosas concretas porque hay que pasar al siguiente paso y seguir con mis pies en la tierra.

–Ha trabajado en diversas series y películas.

–Empecé con la música de “Los hombres de Paco”, conocí gente y fueron surgiendo otras cosas [Ha puesto banda sonora a “Sky rojo” y “Tres metros sobre el cielo”, entre otras].

–¿Prefiere el directo o el estudio?

–El directo, por supuesto. Es mi forma de catarsis, la terapia de mi vida. Me dedico a esto y me viene muy bien para mis duelos personales, cómo salir a darlo todo y no pensar en nada.

–¿Hay nuevos proyectos en mente?

–El primero, el Espazo Fest. Luego preparamos el salto a América Latina y colaboraciones con otros artistas.

–¿Quiénes?

–Todavía no puedo contar nada, solo que será un homenaje a los grandes como Antonio Vega, Calamaro, Iván Ferreiro... y que hemos hecho una canción bastante rock de la vieja escuela.