Baiona inicia contra reloj los trámites para borrar el campo de golf del PXOM

Cuatro años se cumplieron en febrero desde que el anterior gobierno municipal de Baiona renunció de palabra a desarrollar el controvertido campo de golf de Baredo y será hoy cuando se dé el primer paso en firme para hacerlo desaparecer del planeamiento. La Corporación municipal aprobará en el pleno extraordinario convocado a las 13.00 la modificación puntual número 2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal, (PXOM), que incluye la retirada del Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas As Costeiras, el proyecto de 350.000 metros cuadrados y18 hoyos que puso a los vecinos en pie de guerra en 2017.

El alcalde considera que "da tiempo de sobra" a completar el proceso

El trámite supone el inicio de un proceso urbanístico que se desarrollará contra reloj. Y es que quedan solo ocho meses para que caduque la evaluación ambiental estratégica que emitió la Xunta en marzo de 2019 con cuatro años de margen. De no aprobarse definitivamente esta modificación del PXOM antes de que acabe el plazo, habrá que empezar de nuevo los trámites, de manera que las administraciones implicadas tendrían que emitir de nuevo todos sus informes.

El alcalde, Carlos Gómez Prado, considera que “da tiempo de sobra” para que todo esté listo en marzo. En cuanto los boletines oficiales publiquen la aprobación inicial del cambio urbanístico de hoy, se abrirá un plazo de dos meses de exposición pública para que los ciudadanos presenten las alegaciones que consideren oportunas. Después, los técnicos municipales deberán contestarlas y corregir el documento si es necesario, que regresará al debate plenario para su aprobación previa. Será entonces cuando se eleve a la Xunta para que dé el visto bueno definitivo. El regidor asegura que “desde o Concello imos cumplir con todos os prazos para que ás demais administracións lles dea tempo a facelo tamén”.

Incertidumbre en Baredo

Los vecinos, que llevan cinco años luchando para que el campo de golf desaparezca de una vez por todas del planeamiento con el fin de que ningún otro gobierno local pueda recuperarlo, no lo tienen tan claro. “A incertidume segue moi presente en Baredo”, asegura Cristina Giráldez, su portavoz. Están hartos de demoras y no acaban de creerse que esta vez el gobierno municipal vaya a cumplir. “Levamos anos reuníndonos cada mes co gobierno e sempre nos dan largas”, recuerda. Hace seis meses que dieron un ultimátum al alcalde y lo convocaron a una asamblea en la parroquia. “Dixo que estaría todo listo en maio e estamos en agosto”, señala.