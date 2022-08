La reducción de profesorado en el IES Mendiño indigna a la comunidad educativa y al Concello

El IES Mendiño de Redondela tendrá el próximo curso menos profesores, confirmó la Consellería de Educación en una decisión que ha sentado mal en la comunidad educativa y que ha levantado duras críticas del gobierno municipal y parte de la oposición. Tal y como se temían en la Asociación de Nais e Pais (Anpa), que en una asamblea a finales de julio valoró el inicio de movilizaciones, la Xunta ha optado por prescindir de cuatro profesores dejando el claustro con 38 docentes. La justificación de Educación es que para el curso 2022-2023 hay un aula menos, pero esto significa, según la Anpa, que habrá clases de ESO con más de 30 alumnos y se pone en dificultades la continuidad de las clases de apoyo.

Desde el Concello, la alcaldesa Digna Rivas mostró su “firme rechazo” al anuncio de la Consellería, que se hizo oficial el 1 de agosto. Para la regidora se trata de una medida “carente de toda lógica” puesto que repercute negativamente en la calidad de la enseñanza y supone una “desatención del alumnado con necesidades específicas”.

Coincide Rivas con la postura del Anpa del IES Mendiño cuando afirman que con esta reducción de profesorado “no solo se podrán cubrir las legítimas demandas en la implantación de nuevos currículos de la LOMLOE, sino que se adopta “en un momento en que aumenta el número de alumnos con necesidades especiales y con problemas de salud emocional y mental que se vieron agravados por culpa de la pandemia”.

El gobierno de Redondela envió ya un escrito a la Consellería de Educación conminándola a reconsiderar su decisión. Rivas adelantó el apoyo del Concello a las medidas que impulsen las familias “para defender el derecho de sus hijos a una educación de calidad”.

Incide la alcaldesa en que pese a la “cortesía institucional” que el Concello muestra con Educación, este departamento autonómico “a estas alturas sigue sin dar respuesta a un escrito anterior que enviamos sobre la necesidad de implantar el Bachillerato de Artes” y considera una “deslealtad” que la Consellería informase antes al PP local, en la oposición, que al propio Concello.

Sobre este asunto se pronunció también el BNG de Redondela, que a través de su portavoz Xoán Carlos González sostiene que el recorte de profesores “trátase dunha liña ben trazada dende o Partido Popular, quen sempre considerou que o ensino máis que un dereito, era un privilexio, e que o que se necesita é man de obra xoven e barata”. Por ello exigen que se mantengan las mismas ratios de los últimos años.

Dimite la dirección del IES de Soutomaior por falta de respaldo

La dirección del IES de Soutomaior envió una carta de dimisión a la Jefatura Territorial de Educación “despois de que os responsables da Consellería se negasen rotundamente a atender as necesidades do instituto”, según reveló el BNG de este municipio. El IES de Soutomaior se construyó hace solo cuatro años “pero xa dende o primeiro curso ficou pequeno”. Desde la dirección se pidieron soluciones a la falta de espacio, que les obliga a desmantelar laboratorios y aulas de informática, y aún así “as aulas están saturadas e as mesas do alumnado están practicamente pegadas ao encerado sen que se poida andar pola aula”, denuncia el portavoz nacionalista local y diputado Manu Lourenzo, que expresa su apoyo al profesorado por su “traballo inxente e exemplar”.