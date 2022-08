Ponteareas no vaciará fosas sépticas en viviendas del rural hasta el año que viene

El Concello de Ponteareas ya no realizará más vaciados de fosas sépticas en el rural hasta el próximo año 2023. Así lo reconoció la edil encargada del área, Dolores Covelo, en el último pleno municipal en el que apuntó que “el Ayuntamiento tiene una subvención para que los vecinos puedan realizar el vaciado y cuando se acaba, se acabó” por lo que “los vecinos tendrán que hacerlo como lo hicieron siempre”. Apuntó que “para el año volverá a haber presupuesto para ello”.

En este contexto, el líder de Alternativa Ciudadana de Ponteareas, Juan Carlos Carrera, apunta que “si no se busca una solución urgente, pediremos la reprobación y la dimisión de la concejala” y pide que “la alcaldesa tome cartas en el asunto porque parece que Covelo no lo va a hacer y los vecinos del rural no pueden seguir discriminados con respecto al núcleo urbano”.

Dolores Covelo reconoció en el pleno que “sí di orden de que no se realizaran nuevos vaciados de fosas sépticas mientras se hacía una valoración del presupuesto existente”.

Carrera afeó a la edil que “haya recomendado a vecinos empresas privadas para realizar esta función”. Algo que negó Covelo alegando que “si algo pude decir a quien me preguntó es que si antes sabían a donde recurrir pueden recurrir ahora también a donde quieran, a empresas del pueblo o de fuera”.

Adelantó la concejala que “para el año se volverá a sacar esta partida del presupuesto para que los vecinos puedan volver a acceder a esta subvención”.

El líder de Acip, Juan Carlos Carrera, apuntó también que la empresa que en la actualidad realiza el servicio “no cumple con los pliegos” por lo que los vecinos del rural tienen que pagar “200 euros de su bolsillo”.