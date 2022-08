El BNG de Pazos de Borbén denuncia al gobierno local por “ineficiencia e falta de ética” por mantener las fincas de propiedad municipal en núcleos urbanos “cheas de silveiros e maleza, sen limpar dende hai meses”.

“Atopámonos ante unha situación de semanas de calor extremo onde o risco por incendio é moi alto, polo que non podemos tolerar que o Concello non manteña limpa as súas fincas”, afirma el responsable local, Xurxo P. Besadío, que lamenta que a los responsables municipales no sean conscientes de la importancia que tiene mantener los terrenos desbrozados para evitar situaciones como la oleada de incendios del año 2017, que arrasaron prácticamente con toda la masa forestal en este municipio.

Los nacionalistas consideran contradictorio que el propio Concello haya notificado a los vecinos la obligación de limpiar sus propiedades particulares en las franjas de seguridad, bajo la amenaza de multa, mientras fincas de titularidad municipal se encuentran cubiertas de maleza. “Criticamos esa dobre vara de medir do Concello, non sendo exemplares”, concluyen desde el BNG de Pazos.