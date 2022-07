El PP de Gondomar criticó que el pleno no llegó a debatir la moción presentada por ellos para garantizar que todos los colegios de Gondomar tengan conserje en el próximo curso. A pesar de esto la portavoz de este partido, Paula Bouzós, pide al alcalde que no espere al próximo pleno y que para el curso que comienza en septiembre dote a todos los colegios públicos de primaria de Gondomar y no pase como en el pasado curso en el que el Colegio Serra-Vincios estuvo la mayor parte del curso sin conserje.