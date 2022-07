El gobierno socialista que preside Enrique Cabaleiro ha conseguido aprobar en pleno unos presupuestos para Tui de más de 10 millones de euros. Son un 7% superiores a los anteriores y fueron calificados por la edil de Hacienda, Yolanda Rodríguez, como unos presupuestos “sociales”. El ejecutivo sacó adelante las cuentas con el voto de calidad del alcalde, pues se produjo un empate técnico entre gobierno y oposición, al abstenerse en la votación el concejal de En Marea, que hasta hace menos de un año era socio del PSOE.

Se trata de los segundos presupuestos que presenta el actual gobierno municipal, y que sustituyen a los de 2021, de 9,5 millones de euros. La titular de Hacienda explicó que la tardanza en su elaboración se debió a las complicaciones derivadas de la pandemia y a la renovación de la plaza de intervención. Además de ampliar el gasto social para financiar el Servizo de Axuda no Fogar así como otros programas terapéuticos que se desarrollan en las parroquias, se consolida el gasto en personal y destaca una bajada del 4% en el capítulo de inversiones, para lo cual el Concello recurrirá a subvenciones de otras administraciones.

La oposición criticó estas cuentas por considerarlas “extemporáneas”, ya que no entrarán en vigor hasta septiembre, a cuatro meses de acabar el año; y por falta de tiempo para poder estudiar el documento. En este sentido, En Marea presentó una enmienda para retirar el punto del orden del día por “falta de transparencia y debate político”; no obstante, la propuesta no salió adelante y fue, precisamente, el edil de En Marea, Laureano Alonso, quien facilitó luego la aprobación del presupuesto al abstenerse en la votación. PP, Ciudadanos, BNG y C21 votaron en contra.

Rechazo vecinal

Mientras que se debatían las cuentas para el 2022 en el salón de plenos, en los exteriores del Concello se concentraba un grupo de vecinos y vecinas en contra del polígono industrial que Zona Franca de Vigo planea desarrollar en Ribadelouro. “Respetemos el Camino, el patrimonio, la paz vecinal y nuestro entorno medioambiental”, se podía leer en una pancarta de los vecinos que se están organizando para constituir una plataforma para evitar la construcción de este polígono. También se hicieron escuchar en el pleno, cuando en el turno de ruegos y preguntas pidieron al gobierno local que modifique el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). En este sentido, el alcalde los emplazó una reunión con Zona Franca para abordar este tema y les advirtió que una modificación del PXOM se podría prolongar durante varias corporaciones y tendría otras consecuencias.

Entre otros asuntos, el pleno también aprobó la concesión de la medalla de oro de la ciudad al obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza.