Un campamento infantil con polémica en Redondela

Una familia de Chapela con dos hijos menores con discapacidad ha expresado su indignación con la Concejalía de Igualdade al considerar que les han dejado “tirados a última hora” sin las plazas solicitadas para los campamentos “Verán con Simona”, del Programa Municipal de Conciliación. La madre afectada, Melina Pereira Baptista, asegura que ya había comentado previamente su situación familiar con el personal de Igualdade, “con tiempo suficiente antes del periodo de inscripción, y me dijeron que no me preocupase, que había un cupo de plazas reservadas para personas con discapacidad”.

Melina acudió al Registro Municipal de Chapela el día de apertura de los plazos a las nueve de la mañana y presentó toda la documentación solicitada. “Si no fui la primera debí ser la segunda, así que estaba convencida de que, si no conseguía las dos plazas, al menos tendría una. Pero para mi sorpresa el día 27 de junio, sin margen de tiempo para buscarme la vida, entro en la página web del Concello y veo que no se me ha concedido ni una sola quincena para ninguno de mis hijos”, explica.

La afectada pidió explicaciones en la Concejalía de Igualdade “y la contestación que me dieron es que las plazas para niños con discapacidad se otorgaron a madres que trabajaban o que entregaron la solicitud antes que yo”, y se muestra indignada porque conociendo su caso no le avisaron de que un requisito esencial era estar trabajando. “Si supiese de ese requisito hubiera buscado otra plaza en otra parte, ya no habría perdido el tiempo”, lamenta.

Melina necesitaba al menos inscribir a su hija de 4 años, que tiene un 39% de discapacidad, grado 2 de dependencia. “No entiendo cómo siendo una familia numerosa especial y con solo una nómina para cuatro miembros, dos de ellos discapacitados, no me conceden aunque sea una plaza”, comenta.

Versión del Concello

Este periódico se puso ayer en contacto con la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, para comentarle la situación y conocer su opinión. La responsable municipal explica que no se pudo admitir su instancia al incumplir dos de los requisitos que constan en las bases: los progenitores deben trabajar y supera los ingresos familiares máximos estipulados. Además todas las plazas reservadas para personas diversidad funcional fueron cubiertas con personas que cumplían con las bases.

Pese a ello, Rivas se compromete a recibir personalmente a la afectada en el Concello para conocer con más detalle su situación y ver si se puede buscar alguna solución, o al menos, darle explicaciones para tratar que no se vuelva a repetir un caso así.

Los campamentos de verano de conciliación se desarrollan durante los meses de julio y agosto en distintas parroquias, distribuidos en quincenas, con un total de 480 plazas gratuitas.