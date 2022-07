El bipartito de Ponteareas sube el impuesto de vados y aparcamientos

El pleno de Ponteareas aprobó con los únicos votos a favor de los dos grupos de gobierno, BNG y PSOE, subir el impuesto de aparcamientos exclusivos y la tasa de vados. Un aumento que afectará a los bolsillos de los vecinos y de las vecinas de la villa del Tea así como a los comerciantes del municipio. La finalidad es, según defendió en la sesión plenaria el edil Francisco Floreal, “establecer unos parámetros más precisos que permitan afinar más lo que contribuye cada uno y no se produzcan diferencias”. Reconoció que “ningún momento es bueno para actualizar tasas, pero en algún momento había que hacerlo”.

Esta argumentación no convenció ni al Partido Popular ni a Alternativa Ciudadana de Ponteareas (ACIP), que votaron en contra. De hecho, el líder de ACIP, Juan Carlos Carrera, ya anunció que recurrirá esta decisión porque “es cierto que hace falta una regulación, pero lo que no entendemos es que se incrementen las tasas según el IPC cuando los salarios de los vecinos no han subido”. Criticó también que “se trate de un aumento que no se ha consensuado con el resto de la corporación”.

"Un edificio que por la entrada al garaje pagaba 446 euros ahora puede llegar a pagar 1.000 euros"

En la misma línea se pronunció la líder de la oposición, la popular Belén Villar, que denuncia que en algunos de los casos “el incremento es de más del 20% a particulares y de hasta un 50% en los locales comerciales” y señaló que “lo peor es que antes se pagaba por número de plazas pero a partir de ahora los vecinos y comerciantes pagarán por números de plazas, metros lineales y entradas existentes”. Explicó Villar que “un particular si vive en un edificio que por la entrada al garaje pagaba 446 euros ahora puede llegar a pagar 1.000 euros”. De igual forma, “los locales comerciales, que antes pagaban por 50 plazas 500 euros al año ahora pagarán 875 euros, lo que supone un incremento del 57%”. FARO DE VIGO preguntó al Concello sobre los detalles de la moción pero no obtuvo respuesta.

El edil de Hacienda explicó que con esta aprobación “se mantienen las tarifas reducidas y se incluye otra de tipo laboral así como la reducción del 40% de las tarifas ordinarias para las viviendas unifamiliares que se sitúan en las afueras del municipio”.

En la sesión salió el ejemplo de locales comerciales que tienen aparcamientos exclusivos para los clientes y los trabajadores: el supermercado Eroski y el Día, que “pasarán a pagar de una forma más justa y equitativa” porque “pagarán como cualquier otro”, señaló Floreal. El aumento en las tasas afecta también a las zonas habilitadas para la carga y descarga de cualquier mercancía.

El ORAL gestiona las multas

En otro orden de cosas, se aprobó también este martes en el pleno transferir las competencias de la gestión de las multas y de las sanciones a la Diputación, a través del ORAL, porque según explicó también Floreal “existe una sentencia que dice que esas tareas las tienen que hacer un funcionario”, pero que “no nos fue posible determinar si va a costar más o menos ahora con el ente provincial que con la empresa privada”.

El bipartito rechazó municipalizar el servicio del agua porque, según defendió la socialista Chus Garrote “hay un informe que indica que no es la mejor opción”. Carrera afeó que le hayan encargado un informe “a la empresa de los pliegos” y Villar criticó que “ese documento no sea público”.