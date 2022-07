Un juzgado pide investigar al exalcalde de A Cañiza por contratos de las fiestas

En las redes sociales de una orquesta de Palma de Mallorca hay un vídeo de su actuación en A Cañiza el 14 de agosto de 2018, pero nadie presentó esa prueba en el Juzgado de la Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra y en la sentencia el juez, Francisco de Cominges Cáceres, dice que la actuación “no está acreditada” y perdona al Concello los 17.545 euros que debía pagar a la empresa representante, la ponteareana Promociones Artísticas Giráldez.

Pero el asunto no queda en eso, el Juzgado decide remitir “testimonio de particulares al Juzgado de Instrucción de guardia de Ponteareas” para que se investigue al exalcalde, Miguel Domínguez, al considerar algunos contratos para actuación de orquestas “nulos de pleno derecho” por haber sido suscritos en representación del Concello de A Cañiza “incumpliendo el requisito esencial de habilitación y reserva del crédito necesario para el abono del precio” incumpliendo también otros requisitos formales como “la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato”. Cree el Juzgado que “se constata que en el Concello de A Cañiza se ha procedido de manera generalizada o masiva a la suscripción de contratos menores con omisión total del procedimiento legalmente establecido. Con ello se habrían podido eludir, de manera manifiestamente incorrecta, los límites de cuantía que proscriben la técnica del contrato menor y obligan a licitar las contrataciones” y podría darse un ilícito penal.

Además indica que “el Concello de A Cañiza debería abrir una investigación interna de responsabilidad contable y disciplinaria frente a la autoridad o funcionarios que hayan realizado o continúen realizando estas prácticas irregulares.

El representante artístico exigía el pago de 19.481 euros por los servicios prestados el 14 de agosto de 2018 por la orquesta Armonía Show para la celebración de la fiesta del jamón; y el 17 de marzo de 2019 por el Grupo Cibeles y Grupo Soprano en la fiesta de San Juan. Los contratos fueran firmados por el hoy ex alcalde del PP, Miguel Domínguez.

Versión del Concello

El Concello de A Cañiza, ahora dirigido por Luis Piña (PSOE), aseguró que no procedía el pago de lo reclamado “porque la actora no ha acreditado la realización efectiva de las prestaciones que reclamaba. Negó expresamente que se hubiesen realizado”, según la sentencia.

Asegura también la sentencia que “no obstante, si se acreditarse la realización de la prestación, y sin perjuicio de las responsabilidades en las que pudiese haber incurrido la persona que firmó el contrato en representación del Concello incumpliendo las referidas formalidades, procedería compensar a la contratista con el abono de una indemnización equivalente al precio pactado”.

Al juicio acudió como testigo el exalcalde que reconoció su firma pero, según la sentencia, no pudo asegurar la actuación de la orquesta “ya que dado el tiempo transcurrido, no podría responder a esa pregunta, ya que no se acordaba”.