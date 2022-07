Tomiño potencia la fortaleza de Goián con la apertura de un gastrobar junto a la playa fluvial

El Concello de Tomiño se ha lanzado a poner en valor el Espazo Fortaleza, situado en la parroquia tomiñesa de Goián y construido en las inmediaciones de la antigua fortaleza de San Lourenzo, Bien de Interés Cultural. El equipamiento se ha mejorado este verano con la reapertura junto a la playa fluvial de un gastrobar, un establecimiento que, desde primeros de julio, registra un lleno total, poniendo de manifiesto la necesidad de un lugar como este en la zona. Al frente del proyecto está el hostelero de Salceda Carlos Cerqueira, que se hizo con la concesión por un período de cinco años garantizando ofrecer un servicio de calidad.

“Quiero que la gente disfrute las vistas, escuche música y tenga para comer y beber”

Atraído por el espacio, situado frente a Vila Nova de Cerveira y entre la playa fluvial y el fuerte de San Lourenzo, Cerqueira, con más de 18 años de experiencia en el sector en un local gastronómico de Salceda de Caselas, decidió apostar por la creación del gastrobar junto al río Miño. “Quiero que la gente disfrute las vistas, escuche música y tenga para comer y beber”, explica. De hecho, el local ofrece una selecta carta a base de tapas, tostas, fajitas, solomillos y un largo etcétera, a medio camino entre la comida tradicional gallega y una gastronomía innovadora. Otro de los aspectos más cuidados es la música, que ayuda a disfrutar relajadamente del paisaje. Además, en el mes de agosto comenzarán a celebrarse conciertos de grupos en directo durante los fines de semana. El bar abre a las doce del mediodía y el horario de cocina es de 13.00 a 16.00 y de 20.30 a 23.30 horas.

La idea del Concello es recuperar para el uso público parte del entorno de la fortaleza, ofreciendo un espacio diferente, diseñado por el arquitecto Pablo Gallego Picard, y distinguido con importantes premios de arquitectura, paisajismo y urbanismo. Desde su apertura, hace ya una década, son muchos los vecinos que visitan el lugar, procedentes del propio municipio, pero también de la comarca del Baixo Miño, y localidades del entorno y de Portugal.

Libre de humos

De hecho, es uno de los lugares más concurridos de la comarca y no es de extrañar: la playa fluvial de Goián es ideal para pasar un buen día de verano; las terrazas desde donde completar las aguas del río Miño; la antigua fortaleza en el alto con sus impresionantes murallas; un parque infantil y un pantalán adaptado para deportes náuticos. Sin duda, un lugar para redescubrir cada primavera y cada verano. Hay que recordar además que el Concello de Tomiño decidió declarar el año pasado la playa fluvial de Goián “libre de humos”, una medida de sensibilización social que no solo beneficia a las personas no fumadoras sino que evita también encontrarse constantemente con colillas tiradas en la arena.