Chapela mejorará la imagen de la antigua estación con grandes murales artísticos

La antigua estación de Chapela, punto final de la recién estrenada senda verde que une la parroquia redondelana con Vigo por el trazado ferroviario, cambiará su fisonomía al ver transformados los muros de sus dos edificios existentes en ejemplos de arte mural.

La alcaldesa Digna Rivas subrayó la necesidad de que la vía verde “manteña unha continuidade estética”, algo a lo que contribuirá el trabajo que realizará la artista Pilar Alonso con una propuesta que busca simbolizar la unión de dos zonas separadas durante décadas por una vía ferroviaria que ahora se convierte en nexo de unión y zona común de convivencia”.

Uno de los muros del viejo apeadero unirá las artes plásticas y la poesía con poemas en gallego “un lugar idóneo para, a través dos selfies, enviar as nosas lembranzas na nosa lingua ás persoas que non poden estar con nós e, dende esa perspectiva, o mural permite levar a Chapela e a vía verde a todos os recunchos do mundo”, apunta Rivas.

"Pilar Alonso será la responsable de ilustrar la construcción más grande, mientras que los niños del grupo de participación juvenil Axentes do Cambio son los encargados de la decoración de la menor de las edificaciones"

El mural recoge también, en otras paredes del edificio, el espíritu de Chapela simbolizado por un elemento: los remos de las traineras, inseparable de la propia identidad de una parroquia que mira al mar. “Son dous edificios que falan da historia de Redondela e que agora, a través da arte mural, constitúen un atractivo máis que engadir aos moitos con que conta esta parroquia”.

Pilar Alonso será la responsable de ilustrar la construcción más grande, mientras que los niños del grupo de participación juvenil Axentes do Cambio son los encargados de la decoración de la menor de las edificaciones, unas labores que ya iniciaron esta semana bajo la dirección de Paula Amoedo, artista plástica redondelana que hizo su estreno en el denominado arte urbano pintando un ovni en una de las fachadas de la Gran Vía de Madrid, tras ser elegida su obra en el concurso de diseño lanzado por la empresa Tiger.

Rivas resaltó que fueron los propios niños los que propusieron la idea de decorar con murales los muros de la estación en las reuniones que mantienen en el Consello da Infancia e a Adolescencia de Redondela. La diversidad bajo el lema genérico de “Amor é amor” será el tema central del trabajo artístico de los pequeños en el viejo apeadero.