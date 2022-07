Redondela exige mejores condiciones para las trabajadoras y usuarios del SAF

Cerca de 200 personas se concentraron ayer ante la Casa Consistorial de Redondela para reclamar mejores condiciones laborales para los trabajadores del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), así como una mejor atención para los usuarios, un servicio fundamental no solo para ellos, sino para sus familias puesto que se trata en muchos casos de personas con dependencia. La protesta, convocada por la Central Unitaria de Traballadores (CUT), contó con el apoyo de representantes políticos del PP, AER y BNG.

Desde el sindicato organizador calificaron de “alarmante” la situación en la que se encuentra el servicio que desde el pasado 28 de mayo presta la empresa concesionaria, Os Ventos Innovación en Servicios SL, a la que acusan de “só teñen como obxectivo abaratar custes na procura dun maior rendemento económico sen emportarlles a calidade do servicio prestadonin a seguridade tanto para as persoas traballadoras coma as usuarias”, puntualizó la delegada de la CUT, Rebeca Porto.

Sin contestación

Los representantes sindicales aseguraron que no han respondido a sus demandas para mejorar el servicio y las trabajadoras denuncian que “non teñen recibido o ingreso das súas nóminas e que existe unha falta de material que impide facer de forma segura o seu traballo”.

La CUT explica que desde que comenzó la actual concesionaria “minguan os dereitos das traballadoras, fan oídos sordos a calquera petición das representantes sindicais ou das propias traballadoras, non entregan copias de contratos, desligamento dos convenios, inexistencia de protocolos de saúde ante os contaxios COVID-19, ata o límite que deixan de pagar as traballadoras, atopándose nunha situación precaria cas levan a abandonar o seus postos de traballo”, puntualizó Porto.

Rivas asegura mantiene una “continua labor de fiscalización” sobre la concesionaria del SAF

El servicio lleva más de quince años de funcionamiento en el municipio y en la actualidad cuenta con 55 empleadas, todas ellas mujeres, que atienden a 200 usuarios. La mayoría son personas mayores que viven solas y en algunos casos son dependientes.

Una situación que contrasta con la versión de la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, que aseguró mantiene una “continua labor de fiscalización” sobre la concesionaria del SAF para comprobar que “en todo momento cumpra coas condicións establecidas no prego polo que se rexeu a contratación do servizo”. En este sentido, destacó las reuniones mantenidas con la empresa y los informes que recibe diariamente el Concello para comprobar “en tempo real a eficacia do servizo”.