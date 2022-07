Augas de Galicia sanciona a Redondela por los vertidos de la plaza de abastos

El organismo Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ha impuesto una sanción al Concello de Redondela por los vertidos continuos de aguas residuales al río Alvedosa procedentes de la plaza de abastos. Según denunció ayer la Agrupación de Electores de Redondela (AER), el último requerimiento de este organismo autonómico “é de abril deste ano e supuxo unha sanción de 2.500 euros que vén de ser recibida polo Concello”. Además, desde la formación asamblearia también critican que el gobierno local haya tardado un año en iniciar las obras de mejora del saneamiento del mercado municipal y las realice en los meses de verano, lo que en su opinión supone un “perxuízo evidente para o comercio local”.

El concejal de AER, Roberto Villar, considera que “estes traballos xa tiñan que estar feitos hai un ano, cando estabamos nós ao cargo da Concellería de Medio Ambiente e encargamos un estudo ao aparellador municipal para resolver o problema”. El edil señala que en aquel momento, en la primavera de 2021 –todavía estaba el gobierno bipartito PSOE-AER–, “quedaron comprometidas as obras para despois do verán, precisamente para non interferir co comercio nesta época de moito traballo”.

Tras la ruptura del bipartito las obras no llegarían a ejecutarse nunca, pese a que, según Villar, “deixamos constancia no momento do traspaso de poderes da urxencia de acometer estes traballos tanto ao concelleiro de Medio Ambiente, como ao concelleiro de Vías e Obras, Vicente Lamas”.