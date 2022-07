Rivas fiscaliza la actuación de la concesionaria del SAF para garantizar la calidad del servicio

El gobierno local de Redondela asegura que está fiscalizando la actuación de la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) “para que as persoas usuarias dispoñan dun servizo en óptimas condicións”. Una afirmación que realizan en la víspera de la concentración prevista para mañana, a las 12.00 horas, en la Praza do Concello de Redondela convocada por la Central Unitaria de Traballadores (CUT) para exigir un servicio “de calidade e sen especulacións” por parte de la empresa responsable del SAF.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, señaló ayer que el gobierno local mantiene una “continua labor de fiscalización” sobre la concesionaria para comprobar que “en todo momento cumpra coas condicións establecidas no prego polo que se rexeu a contratación do servizo”. Las reuniones mantenidas con la empresa y los informes que recibe diariamente el Concello van encaminados también a comprobar “en tempo real a eficacia do servizo” y que la empresa garantice las condiciones laborales de las auxiliares que atienden los hogares que, para Rivas, “son as profesionais máis imprescindibles do servizo”. Un personal que, según destaca, “as veces non reciben o recoñecemento que merecen”.

"A empresa ten que prestar un servizo acordado e o Concello vela porque se faga de xeito satisfactorio"

La regidora local remitió una carta a los usuarios del SAF en la que subraya que el Concello, “dende o minuto un está ao tanto das posibles incidencias que se producen no servizo para darlles solución inmediata e que non afecten á calidade do servizo nin as persoas usuarias do mesmo”. Y aclara que desde que la concesionaria asumió el SAF, “esta alcaldesa non se limita a tomar nota das posibles incidencias, senón que actúa en consecuencia para garantir, en todo momento, a prestación dun servizo en condicións”, señala Rivas con rotundidad.

Además de exigir la documentación del alta laboral de las trabajadoras en la Tesourería da Seguridade Social, el gobierno local tiene en marcha otras acciones dirigidas a reducir “o cambio constante de auxiliares que se está a facer nas familias” y, del mismo modo, desarrolla acciones continuadas “de cara a asegurarnos do cumprimento da totalidade do horario das auxiliares e evitar os posibles atrasos na chegada aos domicilios”.

Zonas geográficas

Precisamente en este punto Rivas solicitó a la empresa que “o traballo se realice por zonas xeográficas para evitar, na medida do posible, os desprazamentos”.

La alcaldesa redondelana recuerda que el gobierno que preside “ten a obriga de velar polo cumprimento estrito do prego de condicións establecido na contratación e da fiscalización continua da prestación do servizo en condicións óptimas”. “A empresa ten que prestar un servizo acordado e nas condicións estipuladas e o Concello e esta alcaldesa velan, día a día, porque se faga de xeito satisfactorio para os usuarios e usuarias”, concluye.