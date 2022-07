La corporación de Soutomaior aprobó en un pleno extraordinario exigir soluciones a los problemas de la sanidad pública que afectan a este municipio.

La sesión plenaria fue solicitada por el BNG después de que la Consellaría de Sanidade decidiese dejar el centro de salud de Arcade sin pediatra y sin matrona durante todo el mes de julio. “Non se están a cubrir as baixas nin as vacacións, e a realidade é que os nosos nenos están sendo privados do seu dereito a unha atención sanitaria digna. Sabemos que a intención do PP é continuar con esta política de privatización e recortes na sanidade pública e con este pleno queremos deixarlle claro que ou deixan de cebarse coa nosa veciñanza ou unha vez máis sairemos á rúa en defensa da nosa veciñanza e do seu dereito a ter unha sanidade pública digna”, destacó el portavoz municipal del BNG, Manu Lourenzo.

La iniciativa del BNG, que fue aprobada por el pleno, demanda más médicos para este municipio, la reapertura del consultorio de Romariz y una condena rotunda a las políticas sanitarias del PP. Lourenzo lamentó que el alcalde, Agustín Reguera, “demorase conscientemente no tempo” la convocatoria para celebrar el pleno para defender “o dereito da veciñanza a ter unha sanidade pública digna”.