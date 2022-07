As Neves se libra de su pasado franquista

As Neves ha querido reivindicar su memoria histórica con la retirada de simbología franquista del municipio. Es decir: yugos y lanzas de la Falange que todavía presidían la fuente de San Ignacio y la entrada al centro de salud. Una actuación financiada con fondos provinciales que se completó con la instalación de paneles divulgativos sobre la represión. De hecho, As Neves fue uno de los primeros Concellos que solicitó a la Diputación esta línea de ayudas para la retirada de simbología franquista.

“Todos deberían recoger el testigo y hacer ver a su ciudadanía que los símbolos del franquismo todavía siguen en pie y que una democracia sana debería retirarlos y explicar su historia”, manifestó la diputada de Memoria Histórica y Patrimonio Documental y Bibliográfico, María Ortega, en un acto celebrado en As Neves para conocer las labores realizadas y presentar el libro de Xosé Ramón Paz, “As Neves. Notas de historia contemporánea 1836/1959”, editado por esta área provincial.

Paneles informativos

El acto comenzó dando a conocer los nuevos paneles informativos, que explican elementos patrimoniales que fueron utilizados por el franquismo, junto con el espacio público, como estrategia propagandística llenándolos de simbología. En el panel situado al lado de la iglesia se destaca, por ejemplo, que el listado de personas caídas tras el golpe de 1936 se incluye gente principalmente del bando “nacional”, pero también de quintos a los que simplemente les “tocó” estar por obligación. Esos gravados en piedra no fueron retirados por el Concello al necesitar la autorización de la iglesia y de Patrimonio, por lo que se quiso dejar claro su significado.

Los otros paneles explicativos de elementos franquistas, como los de la fuente de San Ignacio o el centro de salud, donde había yugos con lanzas de la Falange, incluyen también pequeños resúmenes de la historia de la represión junto con fotografías antiguas tomadas por el buscador Atopo de la Diputación. Hace referencia a que, en As Neves, tras el golpe, hubo más de 200 personas afectadas de manera física, económica y psicológica. “Hay que tomar consciencia de que no solo había represión física, llegaba a todos los lugares en el espacio público donde miraras”, explica el investigador Francisco Alonso Toucido, responsable de la composición de estos nuevos paneles que cuentan la otra historia de As Neves.