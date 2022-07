El Rock in Río Tea, el festival de rock por excelencia de Ponteareas, vuelve este mes de julio a la villa del Corpus en su formato habitual: sin sillas, sin distancias y sin límites de aforo. Con un cartel encabezado por Ángel Stanich, el festival financiado por el Concello celebrará los próximos viernes y sábado (22 y 23 de julio) su décimo aniversario “con música de alto nivel y con toda la emoción contenida en las últimas ediciones por culpa de la pandemia. Queremos recuperar el espíritu musical con un cartel en el que todos serán primeros platos cargados de ritmo”, explica el concejal de Eventos, Miguel Bouzó.

Ángel Stanich será una de las actuaciones estrella. El cántabro aterriza en Ponteareas el sábado 23 con su último trabajo “Polvo de Battiato”, un conjunto de 10 temas inéditos que descubren a un Stanich todavía más indómito. También estará presente ese día en Rock in Río Tea Grande Amore, el proyecto personal del lucense Nuno, que mezcla rock and roll, pop y techno de los ochenta. Los presentes en la Feira Vella también podrán gozar del espíritu punk, la sensibilidad pop y el rock’n’roll más aguerrido de la mano de Los Fusiles, que acaban de lanzar su segundo LP.

El sábado también será el turno de los portugueses Best Youth, la banda formada por la voz de Catarina Salinas y la música de Ed Rocha Gonçalves, con un sonido en lucha entre el indie rock y el dream pop. Y de los granadinos Sibelclan, ganadores del Concurso de Bandas de Rock in Río Tea, que ya cruzaron la península hasta en tres ocasiones para compartir su música con Ponteareas, y que en esta edición volverán a ofrecer su rock con sonidos heavies y la vez que melódicos.

Otros grupos que no podían faltar a la décima edición de Rock in Río Tea son los ponteareanos SonDaRúa y O Caimán do Río Tea. Esta última es una de las bandas más laureadas de Ponteareas; sus conciertos son pura energía, con un estilo entre el rock y el punk. Su canción “Estou na lavadora” marcó a varias generaciones del Xabarín Club. Junto a los alumnos del CDM (Rock School) y SonDaRúa reunirán, en la jornada del viernes, al pasado, presente y futuro de la música ponteareana.