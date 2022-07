Uriarte: “Galicia todavía lidera la entrada de cocaína en Europa”

Treinta y cinco años después de la Operación Nécora, “Galicia sigue liderando la entrada de cocaína en Europa”, según explicó ayer en Tui Luís María Uriarte Valiente, fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga, que abrió en la ciudad tudense las primeras Jornadas Jurídicas de Tui.

Uriarte explicó que las bandas siguen operando en las rías gallegas realizando grandes descargas aunque también están usando contenedores, destacando que la cantidad en kilos que se pueden introducir por este método son menos, ya que deben ocultarse con otros envíos legales.

El jurista explicó, ante una audiencia donde había público no profesional, que el trabajo “es intenso desde los departamentos de la lucha contra la droga, siendo España puntera”, pero la realidad es que la introducción se mantiene.

Durante la Conferencia, Uriarte Valiente, también mostró su posición más personal sobre la legalización de algunas drogas “un debate que va a estar en los próximos años”.

“Es intenso desde los departamentos de la lucha contra la droga, siendo España puntera”

Entre sus argumentos indicó que la legalización no va a reducir el consumo, que seguirá existiendo tráfico, que los sectores más desfavorecidos “pagarán el pato” de la dependencia “porque no tendrán medios para salir del problema”. “Ha habido gente que imploró a la libertad a favor de la legalización, porque con mi salud hago lo que quiero pero lo cierto es que los problemas de salud no son personales sino colectivos, porque cuando vas al hospital y bloqueas una cama lo pagamos los demás”, indicó.

Los menores de edad y las nuevas tecnologías

La segunda conferencia de estas jornadas jurídicas correspondió a Joaquín Manuel Bobillo Martínez, fiscal de la Sección de Criminalidad Informática y de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria que disertó sobre “Los menores de edad y las nuevas tecnologías”. En su charla ofreció una visión global del uso de las nuevas tecnologías por las personas menores de edad, los peligros y riesgos de una mala utilización de la TIC’s, y los principales delitos informáticos en los que puede estar implicada una persona menor de edad.

Las jornadas fueron abiertas por el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, que destacó la importancia de abordar estas problemáticas. A pesar de la tarde calurosa, unas cien personas acudieron al evento, entre ellos miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad de la comarca. El empresario Jaime Gradín apoyó al Concello tudense en la organización.