Redondela destaca en baile latino a nivel nacional

Cuando el grupo redondelano Dansarey Ladies logró clasificarse para el campeonato nacional Vive tu Sueño (VTS), acudir a competir en localidad malagueña de Marbella era todo un premio al esfuerzo y sacrificio realizado durante un año por sus siete componentes. Para ellas tener la oportunidad de saltar al escenario y mostrar sus coreografías junto a las mejores formaciones de las escuelas de danza y baile de toda España suponía cumplir un sueño que meses antes ni imaginaban que podrían hacer realidad. Pero la gran sorpresa llegaría al final. Su gran actuación encandiló al jurado, logrando el tercer puesto de la final, consiguiendo así su clasificación para el campeonato de Europa, que se disputará en Atenas en 2024.

“Ha sido una experiencia fantástica culminada de la mejor forma, porque sabíamos que había un nivel altísimo y lograr la clasificación para el europeo era muy complicado”, explica la directora de la Escuela Dansarey y coreógrafa del grupo, Lidia Iglesias.

La formación redondelana competía en la categoría libre con una fusión de bachata sensual y bachata dominicana, a la que también se añadió unos toques de flamenco que le hacía destacar por su originalidad. “La verdad es que la coreografía gustó mucho, así como el vestuario, por el que en la fase gallega ya fuimos premiados. Las seis chicas lo hicieron fenomenal y estaban muy ilusionadas, pero yo no quería que se hicieran ilusiones por miedo a que pudieran llevarse luego una decepción, así que les rebajaba las expectativas. Solo les decía que disfrutaran el momento y se divirtieran sobre el escenario, que eso era lo importante”, comenta Lidia. Pero la guinda del pastel llegaría tras conocer los resultados. “Cuando escuchamos el nombre de Dansarey Ladies en tercer lugar no podíamos ni creerlo. Las chicas se volvieron locas de la emoción, después de tanto decirles que no se ilusionaran clasificarse para el europeo no entraba ni en sus sueños. Así que la alegría fue tremenda”, recuerda la coreógrafa.

Además del trofeo y la clasificación para Atenas, el éxito logrado ya comienza a tener su repercusión. El grupo ha sido invitado para actuar la próxima semana en el programa “Bamboleo” de la TVG, un espacio de música y baile presentado por Xosé Manuel Piñeiro, y también en septiembre participarán en un congreso de baile en Sevilla. “Lo que hemos logrado tiene un enorme mérito, para nosotros supone una gran hazaña y confiamos en que sirva de escaparate para dar a conocer los bailes latinos, porque competir en estas disciplinas que requieren mucho esfuerzo y apenas tiene visibilidad”, indica.

Lidia Iglesias y su marido David Otero compitieron durante años como pareja de baile latino en la modalidad de bachata y en 2015 decidieron crear la Escuela Dansarey en Redondela. En la actualidad cuentan con 500 alumnos entre niños y adultos, “porque el baile es apto para todas las edades”, puntualiza Lidia, que destaca que estudios médicos lo recomiendan por los importantes beneficios que aporta a las personas mayores. “Permite mejorar la coordinación, la psicomotricidad, la memoria y también es bueno para socializar, además de ser muy divertido. Tenemos a mucha gente que nos dice que el baile les cambió la vida, así que animo a todo el mundo a que lo pruebe”, concluye.