Los aficionados al ciclismo tienen una cita importante este sábado en la comarca con la primera edición del Trofeo Concello de Redondela de las categorías Élite y Sub-23.

La prueba, organizada por la Concejalía de Deportes y el Retelec Team Cycling Galicia, reunirá a más de cien deportistas pertenecientes a los diez equipos gallegos de ciclismo a los que se añaden los ya confirmados Bicicletas Carlos de León y Ciudad de Oviedo y dos equipos más de León y Portugal, aún pendientes de la inscripción.

La competición será en un circuito urbano de 2,5 kilómetros en el que se disputarán dos mangas de fondo. Los ciclistas tendrán que dar 25 vueltas al trazado y en una participarán los corredores con dorsal par y en otra los de número impar. Los quince primeros pasarán a una carrera de eliminación de 30 vueltas, una modalidad espectacular en la que va quedando eliminado el corredor que, en cada vuelta, pase último. La línea de meta estará situada en la céntrica Avenida de Alfonso XII.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, agradeció tanto a la concejalía y al Retelec Team Cycling Galicia el “enorme esforzo que supón a organización dun evento deportivo destas características”, y puso de relieve la importancia que tiene este trofeo “que, unha vez máis, pon a Redondela no mapa dos grandes eventos deportivos”.

“É, sen lugar a dúbida, un espectáculo deportivo que fará desfrutar as persoas afeccionadas ao ciclismo que se darán cita en Redondela”, afirma Rivas, que destaca que el Concello, dentro de sus posibilidades, “apoia aos clubs e deportistas das distintas disciplinas deportivas dende o convencemento que as administracións deben fomentar e axudar o desenvolvemento de estilos de vida saudables e, nada mellor para iso, que a práctica do deporte”.