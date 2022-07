El festival Espazo Fest llevará sus conciertos a dos pazos de Nigrán

La localidad de Nigrán contará este año de nuevo en su programación de verano con el Espazo Fest, “el festival de los pazos de Nigrán”.

El certamen, que se celebró por vez primera el año pasado, llega de nuevo en julio y agosto, y los pazos de Urzáiz y Cea acogerán los eventos. El ayuntamiento nigranés colabora a través de la Línea 2 del Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra.

Además de la ya anunciada presencia de Taburete en el Pazo de Cea, el 5 de agosto, se suman por ahora cuatro fechas más en el cartel del festival, como la artista Roma abriendo para la banda madrileña esa noche. Las cuatro actuaciones restantes tendrán lugar en los jardines del Pazo de Urzáiz. El 22 de julio tendrá lugar a primera de las actuaciones con la potente banda de versiones rock No More Bullshit, el 6 de agosto llega Soto Asga, una de las rutilantes estrellas de la música urbana actual, que ya ha colaborado con Yung Beef o con la mismísimo Bad Gyal; el 12 de agosto será el turno de Pol 3.14, el artista que se convirtió en un fenómeno de masas con el tema “No Time”, que funcionó como banda sonora de la última temporada de la popular serie “La Casa de Papel”, y el 13 de agosto está confirmada la vibrante banda de soul viguesa The Soul Jacket, que presentarán su nuevo trabajo, “Kick Radio”, y estarán precedidos de la actuación de la viguesa MaríaSOA.

Gastronomía y patrimonio

Espacio Fest nació el pasado año como una alternativa al aire libre, para poder disfrutar los conciertos a pesar de las restricciones de la pandemia. El concepto del festival pasa por la música en los jardines de los pazos de Nigrán con una conexión con la gastronomía y el patrimonio.

La idea tuvo una gran acogida, y más de 6.000 personas pasaron el pasado verano por la primera edición del festival, que contó con artistas como Iván Ferreiro, Coque Malla, Marlango, Carlos Sadness o La Bien Amante. Este año también está previsto la presencia de bandas locales, siguiendo la filosofía de combinar artistas consagrados con oportunidades para grupos emergentes.

La segunda edición del certamen fue presentada ayer con la presencia de Juan González, alcalde de Nigrán, María Baltar, directora de festival, y Hugo Pérez, Brand Manager de Mahou San Miguel en Galicia.