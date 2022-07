El BNG denunció ayer que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) deja sin pediatra a Soutomaior durante todo el mes de julio al no cubrir las vacaciones de los profesionales.

El portavoz nacionalista, Manu Lourenzo, se desplazó ayer hasta el centro de salud al ser advertido por varios vecinos de que no podían solicitar cita para pediatría y los trabajadores le confirmaron que la razón era porque el médico se encontraba de vacaciones y su plaza no va a ser cubierta durante todo el mes. “Durante este período atenderá a enfermeira as urxencias máis leves e as máis graves derivaranse a Vilaboa e Pontevedra”, afirma Lourenzo.

El BNG considera esta situación “unha nova falta de respecto a Soutomaior, a súa veciñanza e os profesionais sanitarios, así como, un grave ataque á sanidade pública”, por lo que registraron la solicitud de un pleno extraordinario “para esixir responsabilidades a quen corresponda”.