La Agrupación de Electores de Redondela (AER) criticó ayer la falta de actuación por parte del gobierno local ante la aparición periódica de un vertido en la playa de Cesantes desde hace tres semanas, a pesar de las denuncias presentadas en la Concejalía de Medio Ambiente y dar aviso al 112 y a la Policía Local.

El edil de AER Roberto Villar explica que, aunque el Concello abrió un expediente, aún no han actuado para solucionarlo ni para averiguar su procedencia. “O certo é que ninguén se achegou á praia, nin se puxo en marcha o protocolo de actuación correspondente”, puntualiza Villar.

Como consecuencia de la inacción del gobierno local, responsables de la agrupación se trasladaron el pasado jueves a la zona y observaron que la playa estaba de nuevo afectada por lo que avisaron al 112 y se trasladó a Salvamento Marítimo, que está investigando el suceso. Según Villar, “esta situación deixa constancia da incompetencia da actual Concellería de Medio Ambiente e da falla de persoal especializado”. “En lugar de prorrogar o servizo –continúa Villar– do técnico medioambiental durante o exercicio 2022, o Concello preferiu contratar tres electricistas, e aínda non cubriron a praza do Polícía de Medio Ambiente que leva un ano de baixa”. AER exige al gobierno local que investigue si el responsable del vertido es una industria de la ensenada.