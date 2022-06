La Plataforma Encoro Non inauguró en el Centro Sociocultural de Forzáns una exposición del fotógrafo y naturalista Jorge Saenz de Miera Álvarez que, bajo el título genérico “Os habitantes do paraíso do Verdugo-Oitavén” será visitable durante todos los fines de semana del mes de julio.

La muestra recoge medio centenar de imágenes que tienen como referencia la fauna de los ríos Verdugo y Oitavén.