El proyecto de la Avenida de Mendiño cumple tres años sin iniciarse las obras

La reforma de la Avenida de Mendiño, una de las actuaciones más esperadas de la Xunta en Redondela, cumple tres años desde su anuncio sin moverse aún ni una piedra. Lejos queda ya aquella presentación realizada en febrero de 2019 por la propia conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, acompañada por el exalcalde Javier Bas, en la que se anunció que los trabajos arrancarían ese mismo verano y que tendrían un plazo de ejecución de doce meses.

El PSOE de Redondela denuncia el “esquecemento en que a Xunta ten á cidadanía de Redondela” poniendo por ejemplo esta actuación prevista para la Avenida de Mendiño. “A chegada do goberno socialista ao Concello faría cambiar o discurso”, afirma la secretaria de Organización del PSOE, Rita Pérez Táboas, que critica que en los presupuestos de la Xunta de 2020 “non consignaban nin un euro a unha obra que, meses antes, cualificaban como de extraordinaria importancia”.

La conselleira Ethel Vázquez, acompañada del exalcalde Bas, anunció en 2019 que las obras arrancarían ese verano

En este sentido, Pérez recuerda que la propia conselleira de Infraestruturas había comprometido una inversión de 1,5 millones de euros para esta actuación que concentraría en su primer tramo, desde el centro de salud, el grueso de las actuaciones ya que, según afirmaba, era la zona más próxima al casco urbano y la más transitada, ya que en su entorno se ubican varios centros escolares, dos pabellones deportivos y la piscina, entre otras dotaciones municipales.

El gobierno socialista de Redondela lleva más de dos años exigiendo a la Xunta “o cumprimento dese compromiso que adquiriron con toda a veciñanza de Redondela, cumprindo todos e cada uns dos requisitos esixidos polo goberno autonómico do PP, incluída unha retención de crédito, petición máis que cuestionable se se ten en conta que a Xunta non explicaba se, pola súa banda, contaba ou non con partida orzamentaria para a súa realización”, explica Rita Pérez.

La secretaria de Organización califica de “impresentable” el “silencio cómplice dun PP local que no afán aliñarse cos seus en Santiago e desgastar ao goberno socialista redondelán, tráelle sen coidado prexudicar á cidadanía que asegura defender”. Asimismo acusa a los populares de urgir la realización de las actuaciones que son competencia del Gobierno central “mentres, con premeditación e coa clara intención de enganar á veciñanza, tapan os constantes e continuos incumprimentos da Xunta con Redondela”.

La reforma de la Avenida de Mendiño, vial de titularidad autonómica, tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y humanizar un tramo de un kilómetro de la carretera autonómica PO-363, desde el centro de la villa hasta el puerto de Cesantes. La actuación se divide en dos tramos. El primero, desde el cruce con la carretera nacional hasta el centro de salud, concentra la renovación más intensa, ya que se ampliarán las aceras, se sobreelevarán los pasos de peatones y se reordenarán los cruces.