Desde principios de este mes de junio entró en servicio la zona azul en la villa de Mondariz para favorecer la rotación de vehículos en las plazas de estacionamiento disponibles.

Alternativa Por Mondariz criticó que la medida no está siendo bien aplicada por la falta de discos y recordó “que salió adelante gracias a la abstención de AporM, en un pleno de la Corporación en el año 2020”. “A pesar de que transcurrieron dos años desde entonces, no está siendo aplicada con garantías y seriedad ya que el Ayuntamiento no encargó en número suficiente los discos que deben lucir los vehículos en su interior. Por esa razón, dentro del primer mes de funcionamiento del servicio, el gobierno acaba de hacer público que se podrá colocar un papel dentro del parabrisas con la hora de llegada”, señalan.