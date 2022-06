Archivada la querella contra el alcalde de Gondomar por llamar “puto cáncer” a un edil

El Juzgado de Instrucción Número 8 de Vigo ha archivado la querella contra el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, por un presunto delito de injurias. El portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, exsocio del regidor en el anterior mandato ahora en la oposición tras lograr el PSOE la mayoría absoluta, la había interpuesto tras calificarlo el regidor de “puto cáncer” y asegurar que “xa o temos medio exterminado” en medio de un pleno telemático. El edil hizo ayer público el sobreseimiento de la causa a través de las redes sociales.

Ferreira: "Quere gañar as eleccións nos xulgados e xa lle quitaron a razón catro veces"

“O cáncer que tuvo Gondomar en vinte, trinta, cuarenta anos chámase Antonio Araúxo. Ese é o puto cáncer deste pueblo. Pero bueno, xa o temos medio exterminado tamén”. Así hablaba Ferreira de su adversario político en la sesión plenaria de octubre, celebrada de forma telemática. Lo hacía durante el debate de una propuesta del BNG que exigía al gobierno municipal el cumplimiento de la ordenanza de Medio Ambiente tras la tala del jardín de la Casa Peralba el pasado verano. Tras rechazar la moción nacionalista, Ferreira aludió a Manifesto Miñor y recordó que sus miembros también se habían saltado la normativa ambiental municipal al colgar carteles reivindicativos contra la tala de árboles en la finca señorial que el Concello compró el pasado verano con el fin de convertirla en un espacio lúdico y cultural.

Araúxo: "Teño claro que de ser ao revés, eu sería imputado e condenado"

Araúxo no dudó en contestar con dureza al regidor ya en el debate plenario. Le recordó que “os que exterminaban eran os nazis” y acudió al cuartel de la Guardia Civil para interponer una denuncia por injurias, por lo que consideraba una “barbaridade inxuriosa e ameazante”.

Guardia Civil

Cinco meses después, en febrero, acudió a los juzgados de Vigo para interesarse por el asunto, dado que no había recibido comunicación oficial alguna. Y se encontró con que “a denuncia non saiu nunca do cuartel da Garda Civil de Gondomar”. En los juzgados nunca apareció al menos el traslado de la demanda que formuló el concejal. Así que la presentó de nuevo en sede judicial y un mes después recibió la notificación del archivo del caso. El titular de la sala decidió dar carpetazo, según reza en el auto, “al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito”.

Araúxo publicó ayer la decisión judicial, tres meses más tarde de conocerla, porque “cheguei á conclusión de que é bo que se saiba como funciona o sistema segundo para quen”. “Por respecto ás persoas que padecen esa enfermidade e á institución municipal non tiven máis remedio que denunciar os feitos na Garda Civil, onde teño que dicir que recibín un trato correcto e amable do funcionario que me recolleu a denuncia....Pois ben, 5 meses despois sen ter novas da denuncia fun preguntar á Oficina de Atención ao Cidadán dos Xulgados de Vigo e, para o meu asombro resulta que a denuncia non saiu nunca do Cuartel da GC de Gondomar. O 10/02/2022 volvo presentar a mesma denuncia no xulgado de guardia e, por fin a finais de marzo recibo do Xulgado de Instrucción nº8 o sobreseimento da causa. Xulgade vós mesm@s, eu teño claro que de ser ao revés sería imputado e condenado”, indica Araúxo.

Por su parte, el alcalde recomienda a Araúxo que “se deixe de marear a perdiz e que se poña a arrimar o ombro para facer un Gondomar mellor entre todos”. Ferreira afirma que su oponente “está obsesionado con gañar as eleccións nos xulgados presentando denuncias como fixo coa praza de abastos e outros temas e xa lle quitaron a razón en catro ocasións”. Lamenta que “o que quere é que canto peor lle vaia a Gondomar mellor lle irá a el “ y le pide que se dedique a “facer unha oposición constructiva”.