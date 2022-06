Concello de Nigrán y CSIC ponen hoy el broche a los festejos de San Xoán en Panxón con la jornada As Xentes do Mar a las 20.00 en la lonja. Allí se sentarán la pescantina local jubilada Laura González, el popular marinero influencer Rogelio Santos Queiruga, de Porto do Son, y la técnica superior del centro de investigaciones científicas Luisa Iglesias para charlar públicamente sobre la sostenibilidad de la pesca.