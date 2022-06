AER pide una comisión con todos los grupos para negociar el presupuesto municipal

La Agrupación de Electores de Redondela (AER) exige a la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, que convoque una comisión compuesta por todos los grupos para llegar a un acuerdo que permita aprobar los nuevos presupuestos municipales. “Cremos que xa quedou demostrado que a estratexia de Rivas de negociar con cada grupo por separado é catastrófica e, sobre todo, que pode levala ao seu enésimo fracaso e conseguir que non se aproben tampouco no seguinte pleno”, indican desde AER. Además, consideran que aunque logren la abstención del BNG, advierten que su voto favorable “foi a un documento, se esa proposta cambia, a nosa postura, por suposto, pode cambiar tamén”, puntualizan.

Desde la agrupación recuerdan que estuvieron negociando durante más de tres meses con el gobierno y por eso fue el único grupo municipal que cumplió y votó favorablemente a los presupuestos en el pleno del pleno del pasado 26 de mayo. “En paralelo, a equipa de Rivas estaba supostamente a facer o mesmo co BNG, aínda que sorprendeu cun voto en contra. De feito, a concelleira de Facenda, María Castro, denunciou durante o pleno a sorprendente postura dos nacionalistas que durante estes tres meses non reclamaron cousas que reclaman agora nesta sesión”.

Como quedó demostrado con el rechazo de las cuentas que ni el PSOE ni el BNG fueron con los “deberes feitos”, AER reclama ahora de nuevo que la alcaldesa explique qué estuvieron negociando en ese tiempo y por qué llevó los presupuestos al pleno sin tener garantizado su apoyo. “En concreto, debería dar conta de como se desenvolveron as negociacións en temas como a pista de atletismo ou os asuntos sociais, temas que esgrimiron os nacionalistas para non dar o seu apoio”, señalan.

En el caso concreto de la pista de atletismo, desde AER quieren saber “cal é o proxecto que eles [BNG] propuxeron, en que ubicación, con que orzamento e, sobre todo, en que momento llo reclamaron ao goberno de Rivas”.

La agrupación también destaca las críticas nacionalistas respecto a que los presupuestos “non eran todo o sociais que se podería esperar dun suposto goberno progresista” y pregunta qué medidas aportó el BNG para enriquecer en este punto el proyecto económico y también por qué el gobierno las rechazó.

AER también se muestra molesto con la regidora municipal al enterarse a través de los medios de comunicación de que PSOE y BNG “teñen aberto un novo proceso do que a alcaldesa, ata o de agora, non informou, e están negociando asuntos que, a priori, non trataran antes do pleno”. En este sentido, desde la formación asamblearia califican de “insultante” que inicié negociaciones “con total opacidade”, cuando para aprobar las cuentas el gobierno local, que está en minoría, va a necesitar el apoyo de AER.